Nous avons un problème majeur avec un satellite qui vient d’être lancé en orbite basse

C’est ce qu’a noté la communauté astronomique mondiale, préoccupée par l’impact du nouveau satellite BlueWalker 3 : « Il est plus brillant que 99,8 % des étoiles visibles, gênant l’observation du ciel nocturne ».

Les traînées lumineuses laissées dans le ciel nocturne par le satellite BluWalker 3 / Crédit : IAU

Le satellite de test BlueWalker 3, lancé en orbite terrestre basse en septembre dernier par la société texane AST SpaceMobile, est devenu l’un des objets les plus brillants du ciel nocturne. Pour les experts et les passionnés qui scrutent l’espace, c’est un gros problème, car une grande partie de l’observation de l’Univers se fait depuis la surface de la Terre. La luminosité de la plupart des étoiles visibles est en effet éclipsée par l’éblouissement du nouveau satellite qui, reflétant la lumière du Soleil, provoque des traînées lumineuses dans le ciel sombre, là où les astronomes préféreraient l’obscurité pour scruter l’espace et où le commun des mortels être privé de leur vision du ciel immaculé. Le satellite, qui dispose d’un réseau d’antennes de 64 mètres carrés (le plus grand réseau d’antennes commerciales jamais déployé en orbite basse), est le premier de ce qui devrait être une flotte prévue d’une centaine de satellites supplémentaires, tout aussi brillants ou plus brillants. , dont les astronomes craignent qu’elle n’ait un impact sérieux sur l’astronomie terrestre.

Le satellite BlueWalker 3 est plus brillant que 99,8 % des étoiles visibles

De nouvelles mesures effectuées par des observatoires du monde entier coordonnés par le Centre pour la protection du ciel sombre et silencieux contre les interférences des constellations satellitaires (CPS) de l’Union astronomique internationale (UAI) montrent que le nouveau satellite BlueWalker 3 est à 99 8% des étoiles visibles, étant capable , par exemple, pour réfléchir beaucoup plus de lumière que les satellites SpaceX Starlink d’Elon Musk. « BlueWalker 3 est un grand changement dans le domaine des satellites et devrait nous donner toutes les raisons d’arrêter” a déclaré Piero Benvenuti, directeur de l’IAU CPS.

BlueWalker 3″c’est exactement ce que les astronomes ne veulent pas» a expliqué à La science l’experte Meredith Rawls de l’Université de Washington à Seattle – . Il apparaîtra comme une traînée super brillante dans les images et saturera potentiellement les détecteurs des observatoires”.

Une traînée lumineuse laissée dans le ciel nocturne par le satellite BlueWalker 3 près de Nicholas U. Mayall à l’Observatoire national de Kitt Peak, Arizona / IAU

Outre la luminosité visible dans le ciel nocturne, les experts craignent que la fonction de BlueWalker 3 et le futur réseau de satellites qui seront lancés agissent comme des « tours cellulaires dans l’espace » et transmettent de fortes fréquences actuellement réservées aux communications cellulaires terrestres. , y compris les bandes Internet 4G et 5G, pourraient interférer avec la recherche en radioastronomie, ainsi qu’avec les études de géodésie et les expériences de physique spatiale. « Ces émetteurs en orbite ne sont pas soumis aux mêmes restrictions de zone de silence radio que les réseaux cellulaires terrestres» ont précisé les astronomes de l’IAU CPS, rappelant comment différentes zones de la Terre bénéficient de protections spéciales pour la radioastronomie, qui prescrivent comment utiliser des émetteurs radio fixes afin qu’ils n’interfèrent pas avec les observations astronomiques.

« Les astronomes construisent des radiotélescopes aussi loin que possible de l’activité humaine, à la recherche d’endroits sur la planète où la couverture des téléphones portables est limitée ou absente – a ajouté Philip Diamond, directeur général du partenaire britannique de l’IAU CPS Square Kilometre Array Observatory (SKAO). Les fréquences attribuées aux téléphones mobiles sont déjà difficiles à contourner même dans les zones de silence radio que nous avons créées pour nos installations. De nouveaux satellites comme BlueWalker 3 ont le potentiel d’aggraver cette situation et de nuire à notre capacité à faire de la science, s’ils ne sont pas correctement atténués”.

Tout en reconnaissant le potentiel des satellites pour améliorer les communications mondiales, leur interférence avec les observations astronomiques »cela pourrait gravement entraver les progrès dans notre compréhension du cosmos» ont souligné les experts. « Leur déploiement doit donc être mené en tenant dûment compte de leurs effets secondaires et en s’efforçant de minimiser leur impact sur l’astronomie.”.

La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, chargée de réglementer les réseaux de communication aux États-Unis et à l’international, a annoncé son intention d’ouvrir un bureau dédié à l’espace. Pendant ce temps, des pourparlers entre IAU CPS et AST SpaceMobile sont déjà en cours. « Nous prévoyons d’utiliser les dernières technologies et stratégies pour atténuer les impacts possibles sur l’astronomie – expliqué à Nouveau scientifique un porte-parole d’AST SpaceMobile – . Nous travaillons activement avec des experts de l’industrie sur les dernières innovations, y compris les matériaux anti-reflets de nouvelle génération”.