Comment la masse de la Terre a été mesurée il y a plus de 200 ans

« Salut ma belle ! Combien pesez-vous, hein ? » Écoute, si tu commences un flirt comme ça, tu vas certainement être gêné. En plus d’être indélicat, la question est mal formulée. Après tout, depuis que cette pomme est tombée sur la tête d’Isaac Newton, nous savons que le poids est en fait la force d’attraction gravitationnelle entre deux corps, et que le poids dépend de la masse des deux. Ainsi, la bonne question serait « quelle est votre masse? » ou « Quel est votre poids ici sur Terre? ».

Et si la « belle » en question était la Terre elle-même ? Imaginez la taille de l’échelle capable de mesurer la masse de toute notre planète. Eh bien, à la fin du XVIIIe siècle, un physicien et chimiste franco-britannique créa, sur sa paillasse de laboratoire, une expérience qui mesurait avec précision la masse de la Terre et qui eut une importance fondamentale pour la conquête de l’espace deux siècles plus tard.

Henry Cavendish est né à Nice, en France, et a perdu sa mère alors qu’il avait moins de 2 ans, étant élevé par son père, Charles, qui était un scientifique. C’est avec son père que Cavendish a eu son premier contact avec la science, fréquentant son laboratoire depuis qu’il était enfant. À l’âge adulte, même s’il était déjà célèbre pour avoir découvert l’hydrogène, Cavendish était un gars très calme et avait peu de contact avec les femmes, jusqu’au jour où il regarda la Terre et demanda : quelle est ta masse, hein ?

Gravure et signature du chimiste et physicien Henry Cavendish – Image : George Wilson

Le but ultime était de calculer la densité de la planète. Comme on connaissait déjà son diamètre et, par conséquent, son volume, il suffisait « seulement » de mesurer sa masse pour arriver à la densité. Et pour répondre à cette question indiscrète, Cavendish a mis en place une expérience utilisant une balance de torsion et beaucoup de physique.

La balance de torsion est un instrument inventé en 1777 pour mesurer des forces très, très faibles. Mais Cavendish a amélioré l’équilibre de torsion pour mesurer l’attraction gravitationnelle entre deux petites sphères métalliques.

La soi-disant « balance Cavendish » avait deux barres horizontales. Le premier était fixe et supportait, à ses extrémités, deux grosses sphères métalliques, tandis que l’autre, avec deux petites sphères à chaque extrémité, était supporté par un seul fil attaché au centre. Lors de la rotation de la barre fixe pour rapprocher les plus grandes sphères des plus petites, l’attraction gravitationnelle entre elles provoque une petite torsion du fil. Et c’est en mesurant la force de cette torsion que Cavendish a calculé la masse de la Terre.

C’est la plus belle partie de cette histoire.

Les travaux d’Isaac Newton, publiés en 1687, ont apporté au monde les principes de la gravitation universelle qui ont guidé la physique pendant plus de 200 ans. Selon Newton, deux corps s’attirent gravitationnellement au moyen d’une force directement proportionnelle au produit de leurs masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Mais sa formulation mathématique était incomplète, car elle dépendait aussi d’une constante « G », ou « Universal Gravitational Constant », que Newton n’avait pas été en mesure de déterminer.

Et c’est précisément cette constante G que Cavendish a entrepris de calculer avec son expérience. Comme il connaissait la masse des sphères métalliques et la distance qui les séparait, s’il pouvait mesurer la force d’attraction gravitationnelle entre les sphères, il pourrait isoler et calculer la « Constante Gravitationnelle Universelle ». Et c’est ce qu’il a fait dans son expérience entre 1797 et 1798. Après plus d’un siècle, la constante G a finalement été déterminée par Cavendish. La valeur calculée par lui était de 6,74 x 10-11 Nm²/kg². La meilleure valeur actuellement acceptée est de 6,674184 x 10-11 Nm²/kg², juste 1% de moins que celle calculée par Cavendish.

Schéma de l’équilibre de torsion utilisé dans l’expérience de Cavendish – Gravure : Henry Cavendish

C’était quelque chose d’extrêmement important pour la physique et même pour notre exploration spatiale. Connaître la valeur de la Constante Gravitationnelle Universelle est indispensable pour calculer les orbites des satellites, les trajectoires de nos sondes et les manœuvres de « fronde gravitationnelle » utilisées lors de nos voyages dans l’espace. Mais comment cela a-t-il permis à Cavendish de calculer la masse de la Terre ?

Eh bien, il s’avère qu’ici, à la surface de la Terre, la force d’attraction gravitationnelle qui agit sur tout corps est égale à son poids, qui peut être calculé par le produit de sa masse par l’accélération de la gravité. Sachant cela, il est possible de faire un arrangement dans la formule de la gravitation universelle qui nous permet de calculer la masse de la Terre à partir de son rayon (qui est la distance entre les centres de gravité du corps et de la Terre), à ​​partir de l’accélération de gravité en surface (dont la valeur de 9,8 m/s² était déjà connue) et la constante G, que Cavendish venait de calculer.

L’expérience de Cavendish lui a permis de calculer la masse de la Terre à 5,93 sextillions de tonnes, soit seulement 0,6 % de moins que la valeur actuellement acceptée. Un résultat extrêmement précis pour une expérience aussi simple et ingénieuse réalisée par Henry Cavendish, le gars qui a pesé la Terre, il y a plus de 200 ans !

