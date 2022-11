Les loups infectés par Toxoplasma peuvent être plus agressifs

Une étude de plus de deux décennies a analysé le comportement de 229 loups et a montré que l’infection causée par le parasite Toxoplasma gondii rend ces animaux 46 fois plus susceptibles de devenir des chefs de meute. Les effets que ce parasite provoque dans la nature sont encore peu étudiés.

Habituellement associé aux chats, ce parasite microscopique ne peut se reproduire que dans le corps des félins, mais il peut infecter et se développer chez pratiquement tous les animaux à sang chaud, y compris les humains. Lorsque cet organisme se loge chez l’homme, il provoque une maladie asymptomatique – mais potentiellement mortelle – appelée toxoplasmose.

Les loups gris (Canis lupus) du parc national de Yellowstone peuvent parfois vivre sur le même territoire que les cougars (Puma concolor), porteurs du parasite responsable de la toxoplasmose. Il est possible que les loups soient occasionnellement infectés en consommant la viande de couguars morts ou même les excréments de ces animaux.

Au cours de la recherche, lors de l’analyse du sang de ces animaux, les chercheurs ont constaté que les loups qui partageaient le territoire avec les couguars étaient plus susceptibles d’être infectés par T. gondii🇧🇷 L’une des conséquences de l’infection était la propension à se disperser de leur meute vers un nouveau territoire acquis par les loups infectés.

Image : Meute de loups gris dans la forêt. Crédits : photos de Pat/

Les mâles infectés avaient une probabilité de 50 % de quitter leur meute dans les six mois. Généralement, les loups non infectés quittent la meute à 21 mois. Les femelles infectées avaient 25% de chances de quitter leur meute dans les 30 mois, contre 48 mois pour celles qui n’étaient pas infectées.

Les loups infectés étaient également beaucoup plus susceptibles de devenir des chefs de meute, car la toxoplasmose augmente les niveaux de testostérone, ce qui pourrait entraîner une agressivité et une dominance accrues caractéristiques d’un chef de meute.

Transmission de la toxoplasmose entre générations de loups

A noter que les chefs de meute sont ceux qui se reproduisent, la transmission de T. gondii pouvant être congénitale, c’est-à-dire transmise de la mère à l’enfant. De plus, la dynamique de groupe peut également être modifiée d’autres manières. Dans l’article, les auteurs soulignent que « si les loups de plomb sont infectés par T. gondii et montrent des changements de comportement… cela peut créer une dynamique où le comportement, déclenché par le parasite chez un loup, influence le reste des loups dans le pack. »

Les chercheurs notent que « cette étude démontre comment les interactions au niveau communautaire peuvent affecter le comportement individuel et peuvent potentiellement contribuer à la prise de décision au niveau du groupe, à la biologie de la population et à l’écologie communautaire ». Peut-être faudra-t-il, pour de futures études sur la faune, intégrer les implications liées aux infections parasitaires.

