Découverte du plus vieux cerveau du monde

La question de savoir comment le cerveau a émergé chez les arthropodes a toujours été un débat, mais des découvertes ont récemment été faites qui pourraient lever ce doute. Recherche publiée dans la revue la science et dirigé par les neuroscientifiques Nicholas Strausfeld et Frank Hirth ont révélé avoir trouvé le plus ancien cerveau fossilisé connu. La publication décrit en détail les Cardiodictyon cattenulumun animal qui vivait il y a plus d’un demi-milliard d’années et qui ressemblait à un ver.

Le fossile a été trouvé dans le Yunnan, une province du sud de la Chine et mesure environ 1,5 cm de long et avec une incroyable préservation de son système nerveux. Sa datation marque son existence au Cambrien, période durant laquelle de nombreux groupes d’animaux modernes ont émergé. O Cardiodictyon cattenulum il a plusieurs paires de pattes non articulées, appartenait au groupe éteint des lobopodes cuirassés et vivait probablement au fond de la mer.

Le cerveau du fossile Cardiodictyon cattenulum

Les fossiles trouvés montrent un animal avec un tronc segmenté, avec des structures neurales répétées au cours des segments, appelées ganglions. Compte tenu de ces caractéristiques de segmentation, l’animal peut être considéré comme le premier arthropode connu, ancêtre d’animaux tels que les insectes, les arachnides, les crustacés et les mille-pattes.

Fossile d’un Cardiodictyon catenulum où la tête est à droite Crédit : Nicholas Strausfeld/Université de l’Arizona

Mais les structures segmentées ne se produisent pas par exemple dans votre tête et votre cerveau. Jusque-là, les biologistes pensaient que le cerveau était une extension antérieure du corps segmenté. Cependant, l’observation a conduit les chercheurs à conclure que celui-ci et le système nerveux du tronc ont évolué séparément. « Cette anatomie était complètement inattendue car les têtes et les cerveaux des arthropodes modernes, et certains de leurs ancêtres fossilisés, sont considérés comme segmentés depuis plus de cent ans », souligne Strausfeld. Sci Tech Quotidien🇧🇷

La découverte est également choquante lorsqu’on regarde un cerveau fossilisé, dont on croyait jusqu’à récemment qu’il ne se fossilisait pas. Dans l’étude, ils ont comparé l’organe de la Cardiodictyon cattenulum avec celle d’autres fossiles et arthropodes. Les chercheurs ont réalisé qu’ils partageaient un modèle d’organisation cérébrale très similaire qui existe encore aujourd’hui : « En comparant les modèles d’expression génique connus chez les espèces vivantes, nous avons identifié une signature commune de tous les cerveaux et comment ils se forment. » dit Hirth.

L’étude a également montré des choses similaires entre le système nerveux de ces animaux et des vertébrés. Ils soulignent que le fait que le développement de notre cerveau et de notre moelle épinière étaient distincts est similaire à l’évolution distincte de leur cerveau et de leur tronc.

