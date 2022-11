Le météore « Superbólido » est enregistré dans le ciel du sud du Brésil ; regardez

Un superbolide a traversé le ciel du Rio Grande do Sul, aux premières heures de lundi dernier (28). Selon les astronomes, ce gros météore, brillant et explosif, est le plus gros enregistré dans la région depuis octobre 2020.

La roche spatiale a tellement brillé lors de son passage qu’elle a même émis plus de lumière que la lune et a illuminé l’aube pendant quelques instants. La trajectoire entière de l’objet cosmique a pris 1,8 seconde, jusqu’à ce qu’il explose. Jusqu’à présent, il n’y a aucune trace de fragments dans le sol.

Lire la suite:

Les caméras de l’observatoire spatial Heller & Jung, situé à Taquara (RS), ont enregistré le moment du passage du météore. Selon le professeur Carlos Fernando Jung, propriétaire de l’observatoire et directeur du Réseau brésilien de surveillance des météores (Bramon) dans la région sud, le superbolide fait partie de la pluie de météores « November eta Virginids », qui est active en ce moment, dans le constellation de la Vierge.

Au moins 21 villes brésiliennes, dans quatre états, ont déclaré avoir vu le superbolide dans le ciel. Parmi eux se trouvent : Bento Gonçalves, Canela, Caxias do Sul, Farroupilha, Gramado, Nova Petrópolis, Portão, Taquara et Vacaria, tous à Rio Grande do Sul ; Balneário Gaivota, Chapecó, Meleiro, Monte Castelo, Morro Grande, Tangará, Timbé do Sul et Turvo, à Santa Catarina ; Araçoiaba da Serra, Olímpia et São José dos Campos, à São Paulo ; et São José dos Pinhais, dans le Paraná.

Lecture : Carlos Fernando Jung/ YouTube

Bolide ou Fireball : quelle est la différence ?

Ce qui détermine si une roche spatiale sera considérée comme une boule de feu ou un bolide, c’est son intensité et son comportement, puisque dans les deux cas le matériau est le même. Une boule de feu est un très grand corps brillant; un bolide, en plus d’être très lumineux, laisse une traînée ionisée durable partout où il passe et, finalement, explose.

Selon certaines conditions – telles que la taille, la composition et l’angle d’entrée – de petites parties de ces corps rocheux peuvent survivre au processus de traversée de l’atmosphère et, dans ce cas, il peut y avoir des fragments oubliés sur le sol – les fameuses météorites.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !