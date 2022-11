Un dinosaure nain découvert en Transylvanie

Quand on pense à la Transylvanie, on pense à un endroit peuplé de vampires et de loups-garous. Désormais, nous pouvons ajouter des « dinosaures nains » à cette liste d’habitants.

Un groupe de chercheurs a identifié une nouvelle espèce de dinosaure dans la région, la nommant Transylvanosaurus platycéphalele « reptile à tête plate de Transylvanie ».

Des preuves fossiles suggèrent qu’à l’époque du Crétacé, des « dinosaures nains » peuplaient un archipel tropical près de la Roumanie actuelle. Image : Peter Nickolaus

Selon l’étude publiée dans Journal de paléontologie des vertébrés la semaine dernière, cette espèce fait partie d’un groupe de dinosaures nains qui ont évolué beaucoup plus petits même que leurs parents dans la famille Rhabdodontidés, formé par ornithopodes herbivores.

Cette créature a vécu il y a environ 70 millions d’années, dans la phase finale du Crétacé (il y a 145 à 66 millions d’années). À ce stade du passé de la Terre, les plantes à fleurs avaient évolué – et avec elles les premiers pollinisateurs – et les anciens ancêtres des oiseaux commençaient à expérimenter le vol.

À cette époque, le supercontinent Pangée s’était divisé en plusieurs continents plus petits, et l’Europe était un archipel d’îles tropicales, plus comme l’Indonésie moderne ou les Galapagos.

Les chercheurs ont examiné l’espèce à partir de fragments d’os nouvellement découverts du front et de la partie inférieure du dos du crâne. Selon eux, lorsqu’il était vivant, l’animal ne mesurait que deux mètres de long, avait une tête large et plate et cohabitait avec d’autres reptiles, comme les crocodiles et les tortues.

Os du crâne de « Transylvanosaurus ». Image : Dylan Bastiaans

Des recherches antérieures ont suggéré que la diversité des dinosaures avait déjà considérablement diminué à ce stade de l’histoire de la Terre, juste avant l’extinction massive qui les a tous anéantis. Mais cette nouvelle découverte pourrait indiquer que de nouvelles formes de dinosaures faisaient partie du paysage européen du Crétacé.

« Avec chaque espèce nouvellement découverte, nous réfutons l’hypothèse largement répandue selon laquelle la faune du Crétacé supérieur avait une faible diversité en Europe », a déclaré Felix Augustin, auteur principal de l’étude et doctorant à l’Université de Tübingen en Allemagne, dans un communiqué.

Et la petite taille du dinosaure en fait le plus récent membre de la soi-disant famille des dinosaures nains trouvés dans la région de Hateg en Roumanie (la Transylvanie est le nom historique et culturel de la région centrale de la Roumanie).

Un dinosaure nain de l’île habitée de Transylvanie maintenant enterré

D’après le site la science en directles dinosaures nains Hateg sont un groupe de dinosaures découverts au début du XXe siècle. En 2010, un autre groupe de chercheurs a déterminé qu’à la fin du Crétacé, une île couvrant environ 80 000 kilomètres carrés existait dans la région de Hateg, où ces dinosaures nains ont été trouvés. .

Les îles produisent souvent des espèces plus petites que d’habitude. Aujourd’hui, il y a des lémuriens nains sur une île du nord de Madagascar et des renards nains sur les îles anglo-normandes de Californie. Il y a dix mille ans, les éléphants nains et les hippopotames nains vivaient sur des îles de la Méditerranée.

Dans une étude publiée en 2021 dans la revue Écologie de la nature et évolutionles scientifiques ont analysé des milliers de rapports de changements de taille corporelle pour plus d’un millier d’espèces et ont découvert que « la règle de l’île » est généralement vraie – au fil des générations, les grands animaux ont tendance à devenir plus petits lorsqu’ils sont isolés sur une île.

Il y a quelques hypothèses derrière pourquoi cela se produit. « Il se pourrait que le manque de grands prédateurs permette aux animaux de rester petits », écrivait l’anthropologue évolutionniste Caitlin Schrein en 2016 dans un article publié dans la revue sapiens🇧🇷

Selon Schrein, les écosystèmes insulaires peuvent offrir moins de variété alimentaire, ce qui peut entraîner un retard de croissance chez certains animaux. « Et s’il n’y a pas de grands prédateurs sur l’île, ces petits animaux ne seront pas retirés de la population. »

Dans la nouvelle étude, les auteurs ont noté que les proches de T. platycéphale ont été trouvés dans la France moderne, qui à l’époque aurait été une île à part. Au fur et à mesure que l’archipel se formait et fluctuait au niveau de la mer, des ponts terrestres entre les îles auraient pu permettre aux dinosaures de se propager et d’évoluer isolément les uns des autres.

« Ils peuvent même s’être dispersés entre les îles en nageant sur de courtes distances », a suggéré Augustin. « Les dinosaures avaient des pattes fortes et une queue puissante. La plupart des espèces, les reptiles en particulier, savent nager dès la naissance.

