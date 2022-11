Des os de gladiateurs à la saucisse découverts au Colisée de Rome

Les archéologues ont découvert de petits os d’animaux qui ressemblent à des chiens-saucisses dans les égouts du Colisée. La révélation est curieuse car elle indique l’utilisation de meutes de ces animaux dans des combats, qui sont normalement associés à des lions et à des hommes, principalement des prisonniers. « Nous avons trouvé beaucoup d’os de chien qui ressemblaient au chien-saucisse moderne », a déclaré Alfonsina Russo, directrice du Colisée, au Telegraph.

La race de chien teckel, populairement connue sous le nom de saucisse, a été créée au début du 18e siècle en Allemagne. Sa taille, qui ne dépasse généralement pas vingt-trois centimètres de hauteur, n’est pas un hasard. Ils ont été développés pour être de petits animaux car ils sont plus faciles à entrer et à sortir des trous pour chasser les blaireaux. D’où son nom, en allemand « dach » indique blaireau et « hund » indique chien.

Le Colisée, situé dans la ville de Rome, en Italie, a été construit il y a près de deux mille ans et a accueilli jusqu’à 50 000 spectateurs. Le monument cylindrique, qui est actuellement l’une des attractions touristiques les plus célèbres du pays, dans l’Antiquité était utilisé pour le divertissement par le peuple romain. Dans son arène, plusieurs spectacles publics ont eu lieu, tels que des combats de gladiateurs, des exécutions et des chasses. Mais ce qui s’est passé aussi, ce sont des combats entre animaux.

Lire la suite!

Les chiens des spectacles du Colisée

La Venatio était un spectacle populaire dans l’Empire romain qui consistait à mettre différents animaux pour se battre ou qui étaient entraînés pour effectuer des tours. Ainsi, il se peut que les ossements des chiens retrouvés soient ceux d’animaux ayant participé à ces expositions.

« Ils faisaient moins de 30 centimètres [11,8 polegadas] haut. Nous pensons qu’ils ont peut-être été utilisés pour effectuer des tours acrobatiques, comme vous le verriez dans un cirque aujourd’hui. Ou il se peut qu’ils aient été utilisés dans le cadre de chasses organisées ou même jetés sur des ours et des animaux comme ça. Nous ne savons pas avec certitude. terminé Russo.

En plus des os de cette race de chien, ancêtre du teckel moderne, des os de chiens plus grands, d’ours, de léopards et d’autruches ont également été retrouvés dans les égouts. Les découvertes ont été faites après des études menées dans plus de 70 mètres de drains et d’égouts qui se trouvent sous le Colisée. Ils ont également trouvé des restes de nourriture, que les Romains mangeaient probablement lors de spectacles et des pièces de monnaie en bronze et en argent.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !