Voir le lancement de la fusée SpaceX dans une vidéo enregistrée par un passager de l’avion

Samedi dernier (26), SpaceX a lancé une capsule Dragon vers la Station spatiale internationale (ISS) via la mission de ravitaillement CRS-26. Parmi les charges emportées par l’engin spatial figurait un satellite brésilien dédié à la recherche dans l’ionosphère (plus de détails ici).

La capsule cargo a été lancée à 15 h 20 (heure de Brasilia) au sommet d’une fusée Falcon 9 depuis le centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride. Par coïncidence, un avion de United Airlines traversait le ciel au même moment. Un passager à bord de l’avion en a profité pour enregistrer le lancement en vidéo à travers la fenêtre.

La vidéo montre la fusée quittant le sol et gagnant de l’altitude vers l’orbite terrestre, dans un ciel clair et sans nuages, ce qui permettait une bonne vue pour les passagers de l’avion. « L’une des choses les plus cool que j’ai jamais vues », a écrit le photojournaliste de NBC Nick Leimbach, partageant les images sur son compte Twitter.

Selon le site Tilt, du portail UOL, l’avion avait décollé de l’aéroport international de Dulles, à Washington DC, à 12h25, à destination de George Town, dans les îles Caïmans, où il a atterri 15h30 plus tard. Comme on le voit dans la vidéo, il a survolé le Kennedy Space Center au moment exact du lancement de SpaceX.

Dîner tardif de Thanksgiving

Une série d’expériences scientifiques, ainsi que de nouveaux panneaux solaires pour l’ISS, se trouvaient dans la capsule cargo de la mission CRS-26, qui devait être lancée mardi (22) et a été retardée en raison du mauvais temps.

Si le lancement n’avait pas été retardé, le vaisseau spatial accosterait au laboratoire orbital mercredi (23). Alors que le jour de Thanksgiving, l’une des fêtes américaines les plus importantes, a été célébré jeudi (24), une variété appétissante d’aliments spéciaux a également été envoyée par la mission de réapprovisionnement, notamment de la crème glacée, des haricots verts épicés, des garnitures, du maïs sucré et d’autres traditionnels. gourmandises. Bien qu’ils aient attendu un peu plus longtemps pour profiter de la friandise, les astronautes ont sûrement dû être satisfaits de la surprise.

En parlant de nourriture, l’une des charges implique l’expérience Système de production de légumes végétariens (Veggie), qui consiste en des efforts pour répondre au besoin d’un système de production continue d’aliments frais dans l’espace. Cette fois, la cinquième étape de la recherche a été lancée, avec l’expédition de tomates cerises naines Red Robin.

Un microscope pour analyser les changements dans le système immunitaire de l’équipage, la technologie de la résine liquide pour créer des structures plus grandes, du matériel pour capturer des images des yeux des astronautes et un système pour créer des nutriments à partir d’aliments spatiaux faciles à transporter comme le yaourt sont d’autres exemples de la science. emporté par la mission CRS-26.

Lire la suite:

En plus de tout cet équipement scientifique, la capsule cargo a également livré de nouveaux panneaux solaires à la station spatiale pour continuer à alimenter le complexe en orbite.

Les réseaux de base de l’ISS ont été installés lors de la première grande phase de construction de la station au début des années 2000. Au fil du temps, ces structures se détériorent naturellement, produisant moins d’énergie. Tous les réseaux de l’ISS fonctionnent au-delà de leur durée de vie estimée à 15 ans.

Appelés iROSA (abréviation de quelque chose comme « ISS roll solar arrays »), ces panneaux sont conçus pour être déployés sur les primaires, de manière à chevaucher partiellement les structures originales plus grandes. Il y a six installations iROSA prévues, et les astronautes en ont déjà installé deux et assemblé du matériel pour trois autres – ceux qui se lancent dans la mission CRS-26.

Capables de générer jusqu’à 20 kilowatts d’énergie, les nouveaux réseaux, fonctionnant aux côtés des parties encore exposées des anciens réseaux, augmenteront l’approvisionnement en électricité de la station spatiale de 20 à 30 %. Ils devraient être installés lors de deux sorties dans l’espace prévues dans les prochains jours.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !