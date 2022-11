Que pourrait révéler ce fossile de singe séculaire sur les liens sociopolitiques de l’Amérique ?

Les restes d’un singe araignée découverts à Teotihuacán, au Mexique, peuvent fournir des informations pertinentes sur les relations sociopolitiques entre les peuples mésoaméricains au début de la période classique – de 250 avant notre ère à 900 avant notre ère. 🇧🇷Common Era – CE – et Before the Common Era – BCE – sont les nomenclatures mises à jour pour les termes After Christ – AD – et Before Christ – BC🇧🇷

Selon le magazine Galileo, le squelette est l’une des indications de ces liens entre les Mayas et les Teotihuacanes, une civilisation prédécesseur. La découverte a été faite par l’archéologue Nawa Sugiyama, de l’Université de Californie-Riverside, qui fait partie d’une équipe qui, depuis 2015, a fouillé le complexe Plaza of Columns, à Teotihuacán.

Le singe araignée, un animal considéré comme exotique par les anciennes civilisations du Mexique, qui était offert en cadeau. Image : Esprit photo –

Considéré comme exotique dans le Mexique préhispanique, l’animal est devenu le plus ancien témoignage de diplomatie représenté par les cadeaux échangés entre ces peuples. Il a été retrouvé aux côtés d’un aigle royal et de plusieurs serpents à sonnette entourés d’artefacts tels que des figurines en pierre verte fabriquées à partir de jade et d’autres pièces luxueuses.

Les résultats de l’analyse des dents de l’animal (les canines supérieures et inférieures) indiquent que le singe araignée a mangé du maïs et des piments à Teotihuacán. Déjà l’examen de chimie osseuse indique qu’il a vécu pendant au moins deux ans en captivité à cet endroit, après avoir été retiré de la nature.

Restes microbotaniques récupérés à partir de dents de singe araignée. Grains d’amidon vus sous lumière transmise à polarisation croisée (A/B, maïs ; C/D, poivre ; E/F, arrow-root). Phytolithes (G–I), trichome (J), cristaux (K) et tissus de résineux (L); la flèche blanche indique le croisement du champ de forage. Crédits : Nawa Sugiyama / UC Riverside

Selon l’étude publiée dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciencesavant d’atteindre Teotihuacán, le singe araignée vivait dans un environnement humide, se nourrissant principalement de plantes et de racines (plus compatible avec l’environnement où se trouvaient les Mayas).

Ceci est compatible avec l’idée de sacrifices d’animaux symboliquement puissants dans les rituels des cachettes de la Pyramide de la Lune et du Soleil, selon les chercheurs. « Teotihuacán attirait des gens de partout, c’était un endroit où les gens venaient échanger des biens, des propriétés et des idées. C’était un lieu d’innovation », a déclaré Sugiyama.

Des fossiles d’autres animaux ont également été analysés dans cette étude, ainsi que des fragments de peintures murales de style maya et plus de 14 000 tessons de poterie datant de plus de 1 700 ans.

