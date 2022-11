La Chine envoie des astronautes à la station Tiangong ; savoir regarder

Ce mardi (29), une fusée Longue Marche 2F/G transportera en orbite les astronautes de la mission Shenzhou-15. Le lancement se fera depuis la plate-forme LC43/91, depuis le Jiuquan Satellite Launch Center, qui appartient à l’Administration spatiale nationale de Chine (CNSA), et vous pourrez tout suivre en temps réel sur Internet.

Le décollage est prévu à 12h08 (heure de Brasília), avec retransmission en direct sur la chaîne du site espace.com sur Youtube. Des centaines de personnes sont sur place pour assister à l’événement en personne.

Des astronautes de la mission Shenzhou-15 se produisent avant le lancement. Image : CNSA via Space.com

Selon la CNSA, la mission Shenzhou-15 a Fei Junlong comme commandant, en plus de Deng Qingming et Zhang Lu, qui vivront et travailleront à la station spatiale Tiangong pendant environ six mois. On estime que l’équipage arrivera au laboratoire orbital en forme de T environ six heures après le lancement.

Dès son arrivée à la station, la capsule Shenzhou-15 s’amarrera au module central de Tianhe, et ses membres entreront dans le laboratoire orbital, accueillis par l’équipage de la mission Shenzhou-14, les taïkonautes (désignation pour les astronautes de Chine) Chen Dong, Liu Yang et Cai Xuzhe.

Le lancement de la mission Shenzhou-15 a rassemblé des centaines de personnes au centre de lancement de satellites de Jiuquan pour assister en personne à l’événement. Image : CNSA via Space.com

Ce sera le premier remplacement en orbite de deux équipages chinois, qui se chevaucheront pendant environ cinq jours, et aussi la première fois que la station aura six personnes à bord, sa capacité maximale. Shenzhou-14 devrait revenir sur Terre lundi (5).

Avec 20% de la masse totale de la Station spatiale internationale (ISS), Tiangong a une durée de vie utile estimée à 10 ans, qui pourrait être prolongée de cinq ans avec de futures mises à niveau, selon la CNSA.

Toujours selon l’agence, la Chine prévoit de maintenir son laboratoire orbital constamment occupé durant cette période, non seulement par des taïkonautes, mais aussi par des astronautes d’autres nationalités et même des visites touristiques.

