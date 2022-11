Comment marche-t-on sur deux jambes ? Les scientifiques répondent

Des recherches menées par l’université de Yale tentent d’associer le développement du fémur des dinosaures et des oiseaux qui ont permis à ces animaux d’être bipèdes. Les résultats résolvent une question de longue date sur l’évolution des dinosaures et fournissent un excellent exemple de la façon dont de nouveaux traits physiques peuvent émerger.

Les chercheurs se sont concentrés sur les changements évolutifs de la tête fémorale – où le fémur supérieur se connecte à l’os de la hanche – de divers dinosaures, des premiers reptiles et des oiseaux. Bhart-Anjan S. Bhullar, professeur à l’Université de Yale, a déclaré que le fémur est une partie essentielle de l’anatomie des dinosaures. « Les têtes fémorales tournées vers l’intérieur sont nécessaires pour une locomotion bipède rapide et efficace », a souligné Bhullar.

Selon Bhullar, pendant de nombreuses années, il y avait deux théories contradictoires sur le développement des têtes fémorales des dinosaures. Alors qu’une théorie soutenait que la tête fémorale avait une saillie, qui réorientait les jambes; l’autre a souligné que c’était la tête fémorale qui se tordait vers l’intérieur avec le temps.

Les deux théories osseuses trouvent un soutien chez les animaux modernes. La théorie de la torsion peut être vérifiée chez les premiers dinosaures et les crocodiles modernes ; la théorie de la croissance a été observée chez les dinosaures et plus tard chez les oiseaux.

Image : Fémur d’un dinosaure de Patagonie. Crédits : Adwo/

Innovation dans l’analyse osseuse

Dans cette nouvelle étude, l’imagerie 3D a été utilisée pour étudier le développement de la tête fémorale dans une variété de fossiles et d’embryons d’animaux. Ce qu’ils ont trouvé était surprenant, car les preuves montrent que les deux théories se produisent ensemble.

Bhullar a souligné que « le développement embryonnaire de cette caractéristique osseuse majeure a complètement changé. Ce type de changement caché dans le développement peut être plus courant que nous ne le pensons dans l’évolution, et devrait servir à mettre en garde contre l’idée largement répandue selon laquelle les traits qui se développent différemment doivent avoir évolué séparément.

