Le garçon qui a risqué la vie de 40 000 personnes en construisant un réacteur nucléaire artisanal

L’Américain David Hahn, 17 ans, a tenté de créer un réacteur nucléaire dans le jardin de sa maison, en 1995, aux États-Unis. À l’époque, il utilisait des filtres à café et des bocaux de cornichons pour manipuler des produits radioactifs, ce qui mettait en danger la vie de près de 40 000 personnes.

Les autorités locales de Commerce Township, Michigan, ont dû intervenir dans la situation pour que l’issue ne soit pas tragique. Le garçon, connu sous le nom de « Radioactive Scout », était fasciné par la science depuis son enfance. Il a commencé à étudier la chimie à seulement 10 ans et à 14 ans, il a même fabriqué de la nitroglycérine, un composé hautement explosif.

La passion du jeune homme l’a amené à endommager sa chambre avec ses expériences. En conséquence, ses parents lui ont ordonné de déplacer son «laboratoire» dans le cabanon situé dans la cour arrière. C’est dans cet espace que Hahn a commencé à construire un réacteur nucléaire artisanal.

Pour cela, trois éléments chimiques accessibles ont été collectés pour réaliser le plan. Le jeune homme collectionnait le thorium (pris aux lanternes) ; radio (tiré des montres); tritium (extrait des viseurs nocturnes des armes à feu); et le lithium (qu’il a obtenu en achetant pour 1 000 $ de piles). De plus, il comptait sur des filtres à café et des pots de cornichons pour manipuler des produits chimiques dangereux et potentiellement mortels.

Image : Panneau d’avertissement de territoire contaminé par les radiations. Crédits : Andreas Wolochow/

Avec tous les éléments, Hahn a créé une source de neutrons rudimentaire mais incapable de produire du combustible fissile au rythme des autres réacteurs. Cependant, ce sur quoi le jeune homme ne comptait pas – ou peut-être qu’il l’a fait – était que l’appareil diffusait déjà des radiations détectables dans une zone qui couvrait plusieurs maisons du quartier.

Les autorités ont trouvé le garçon et le hangar

Par hasard, la police a localisé le hangar de Hahn après avoir arrêté la voiture de l’adolescent et il a avoué avoir des matières radioactives dans le coffre de sa voiture. L’affaire s’est élargie et les autorités fédérales ont été appelées, ce qui a amené l’Agence de protection de l’environnement à la porte de la famille du garçon.

Heureusement, les matériaux ont été collectés, éliminés et enterrés en tant que déchets radioactifs de faible activité dans l’Utah. En 2007, David Hahn a de nouveau fait l’objet d’une enquête du FBI, soupçonné d’avoir tenté de construire un nouveau réacteur. À l’époque, il a été arrêté pour avoir volé des détecteurs de fumée afin d’acquérir de l’américium, un élément radioactif. En 2016, Hahn est décédé d’une overdose à l’âge de 39 ans après avoir souffert de dépression et de toxicomanie.

