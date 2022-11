Les étoiles tueuses de la planète peuvent être trouvées avant leurs « crimes »

Certaines étoiles spatiales sont largement connues pour détruire les planètes qui les entourent sans laisser de trace. Mais maintenant, les astronomes ont trouvé un moyen de repérer une « étoile tueuse » avant qu’elle ne puisse effacer les signes de destruction. Les étoiles peuvent avaler leurs planètes à différents stades de leur cycle de vie. Lorsque les étoiles approchent de la fin de leur cycle, elles gonflent et deviennent rouges, devenant des étoiles géantes ou supergéantes. À ce moment, la planète ou l’objet cosmique qui se trouve à proximité sera consommé.

Jusqu’à présent, la seule preuve qu’une étoile a consommé l’une de ses planètes est l’abondance de métaux, c’est-à-dire d’éléments plus lourds que l’hélium, tels que le silicium, l’oxygène et le carbone, qui sont essentiels à la croissance des planètes. Au fil du temps, les métaux engloutis glissent dans le cœur de l’étoile. Une fois logés, ces métaux se connectent profondément à l’intérieur de l’étoile, et personne ne saura d’où viennent ces éléments. Les astronomes pensent que ce processus de « dissimulation » dure des milliards d’années. Cependant, une nouvelle étude a souligné que ce temps pourrait être plus court.

Pour chaque étoile, l’estimation change, car cette réponse dépend de la masse de l’étoile et de la quantité de matière planétaire qu’elle a consommée. Mais en général, les astronomes soulignent que ce processus dure moins d’un milliard d’années. De plus, la recherche a souligné qu’il ne sert à rien de regarder une planète isolément, il faut observer les systèmes binaires dans lesquels une étoile a nettement plus de métaux que sa compagne. Dans ces cas limités – des systèmes binaires vieux de moins d’un milliard d’années – les astronomes peuvent enfin identifier les étoiles tueuses.

Les planètes un peu plus éloignées subissent également les impacts de cette croissance stellaire, à travers une modification du paysage gravitationnel. Même le système solaire dans lequel la Terre est insérée subira ce même sort dans 4,5 milliards d’années.

Image : Représentation d’artiste d’une étoile détruisant une planète. Crédits : NASA/ESA/G. Lard

Orages stellaires et formation des planètes

Les jeunes étoiles sont également susceptibles de consommer les planètes qui les entourent. Les premiers jours de formation d’un système solaire sont assez violents, car lors de la croissance stellaire, des orages massifs de plasma sont libérés qui peuvent frapper d’autres corps célestes et affecter leur dynamique.

La formation des planètes est gravement affectée pendant cette période, car les tempêtes de plasma sont capables de détruire les éléments nécessaires à la construction de mondes autour des étoiles. Dans d’autres cas, une planète entière entre directement en collision avec l’étoile et disparaît complètement en un clin d’œil.

