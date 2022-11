L’eau de mer « primitive » est piégée dans des bulles

Les scientifiques ont découvert de petites poches d’eau de mer piégées dans des roches de pyrite de fer il y a 390 millions d’années dans le nord de l’État de New York, aux États-Unis. Bien qu’il ne s’agisse pas des échantillons d’eau les plus anciens jamais enregistrés, les chercheurs pensent qu’il s’agit peut-être des plus petits vestiges de mers anciennes jamais étudiés.

Cette découverte, faite par hasard lors d’enquêtes sur la lixiviation de l’arsenic toxique des roches, pourrait considérablement approfondir notre compréhension de la façon dont les océans évoluent et s’adaptent aux conditions climatiques changeantes.

Grâce à une combinaison de techniques, il a été possible de confirmer que l’eau piégée dans les roches était bien de l’eau salée et correspondait au profil chimique de l’ancienne mer de la région, de la période du Dévonien moyen, il y a près de 400 millions d’années. Selon les analyses, cette mer se serait étendue de l’actuel Michigan à l’Ontario, au Canada.

Il n’est pas rare que les minéraux abritent des liquides piégés, cependant, il est rarement possible d’effectuer un examen à l’échelle nanométrique comme cela a été fait dans ce cas. Les chercheurs entendent poursuivre l’étude des gisements minéraux, comme la pyrite, pour tenter de comprendre comment l’océan a fait face à la hausse des températures.

Image : Rochers au fond de la mer.

Les roches peuvent agir comme un réservoir d’hydrogène

De plus, les scientifiques prévoient d’utiliser de nouveaux modèles et techniques pour mieux comprendre comment l’hydrogène interagit avec les roches. Stocker et récupérer en toute sécurité de grandes quantités d’hydrogène à partir de réservoirs souterrains est une stratégie qui est à l’étude, car il existe un grand potentiel pour que ces sites agissent comme une source de ce candidat solide pour un carburant alternatif à faible émission de carbone.

Maintenant, les chercheurs doivent améliorer leurs techniques et chercher plus de traces dans les roches de la région qui peuvent donner plus d’indices sur les chemins à suivre, à la fois en faveur de la recherche originale et avec des objectifs archéologiques.

