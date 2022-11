Un trésor médiéval géant découvert en Écosse

Les explorateurs ont trouvé environ 8 400 pièces d’argent de la période médiévale (entre le XVIIIe et le XIVe siècle) dans un champ du sud-ouest de l’Écosse. On estime qu’il pourrait s’agir de l’un des plus grands trésors de pièces de monnaie jamais découverts dans le pays. Le porte-parole du gouvernement écossais, Ken McNab, a déclaré à Live Science que la plupart des pièces étaient des « pièces de un cent édouardiennes », fabriquées en l’honneur du roi Édouard Ier, qui a dirigé l’Angleterre de 1272 à 1307. un exploit rare.

Selon McNab, « il s’agit du plus grand trésor de pièces médiévales trouvé en Écosse depuis le 19e siècle ». Trouvé et déterré en 2021, le trésor a été transmis à l’unité des trésors des musées nationaux d’Écosse, l’organisme chargé de superviser ces découvertes. Désormais, la prochaine étape consistera à identifier, peser, mesurer et photographier chaque pièce trouvée, un long processus pour les archéologues du musée, selon McNab.

En 1296, les armées du roi Édouard Ier étaient responsables de la conquête de l’Écosse, à cette époque, l’Écosse et l’Angleterre étaient des royaumes indépendants et se battaient souvent pour le contrôle de leur frontière commune. Pendant son règne, Edward I a introduit des pièces d’argent distinctives avec son visage d’un côté et une croix chrétienne de l’autre.

Trésor médiéval en Ecosse

Les explorateurs ont trouvé environ 8 400 pièces d’argent de la période médiévale (entre le XVIIIe et le XIVe siècle) Crédit image : Wenke Domscheit (CCA)

Le design a influencé la monnaie anglaise pendant des centaines d’années, et aujourd’hui les pièces de monnaie en argent des règnes d’Edouard Ier et de son fils Edouard II sont très prisées par les collectionneurs. En plus de la valeur archéologique, le trésor trouvé vaut des centaines de dollars. Selon le journal écossais Daily Record, tout artefact d’importance archéologique, qu’il soit en métaux précieux ou non, appartient techniquement au gouvernement écossais et doit être signalé aux autorités.

Selon McNab, environ 12 263 artefacts ont été enregistrés par la Scottish Treasures Unit en 2022, y compris les 8 407 pièces d’argent du trésor de Dunscore, la région où les pièces ont été trouvées.

