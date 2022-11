Artemis 1 bat un record avec une image incroyable de la Lune avec la Terre

Ce lundi (28), NASA TV a diffusé en direct des images captées par l’une des caméras de la capsule Orion, qui se trouve depuis vendredi (25) sur la soi-disant « orbite rétrograde lointaine » (DRO) de la Lune, une étape cruciale de l’orbite de la Lune. Mission Artemis 1.

La caméra positionnée sur le panneau solaire de la capsule Orion enregistre le vaisseau spatial, la Lune et la Terre dans une image transmise en direct par la NASA. Image : NASA

Selon l’agence, au moment de la capture, l’engin spatial se trouvait à environ 435 000 km de la Terre, d’où il obtenait une vue privilégiée de la Lune, presque collée à notre planète. Orion est sur la bonne voie pour atteindre le point le plus éloigné que n’importe quel vaisseau spatial construit pour transporter des humains ait jamais été de nous.

Il s’agit d’un autre des enregistrements de mission qui soutiendra les futurs vols du programme Artemis dans l’exploration de l’espace lointain. La première d’entre elles, Artemis 2, est attendue pour 2024, date à laquelle la capsule devrait effectuer exactement le même trajet que la mission actuelle, avec toutefois des astronautes à son bord. Après cela, en 2025 ou 2026, la mission Artemis 3 débarquera enfin des humains sur le sol lunaire plus d’un demi-siècle après notre dernière visite.

D’après le site espace.comle flux d’images en direct de lundi représentait la vue en direct la plus haute résolution au-delà de la Lune de l’histoire.

Plusieurs engins spatiaux ont capturé la Terre à des distances encore plus grandes qu’Orion, mais ces vues n’ont pas été transmises en direct. Un bon exemple est la célèbre image du « point bleu pâle » (du nom d’une citation de Carl Sagan) prise par le vaisseau spatial Voyager 1 de la NASA en 1990. L’équipement était au-dessus du plan du système solaire et au-delà de la planète Neptune lorsqu’il a pris le photo.

Dans deux ou trois jours de plus à DRO, la capsule Orion reviendra au point le plus proche de la Lune, à 100 km d’altitude, et utilisera la force gravitationnelle lunaire pour accélérer vers la Terre.

En route, il écartera le module de service, pour rentrer dans l’atmosphère à 40 200 km/h. À ce moment-là, la capsule connaîtra des températures de près de 2 800 degrés Celsius, étant protégée par le plus grand bouclier thermique du monde (cinq mètres de diamètre).

Après une rentrée en toute sécurité, prévue le 11 décembre, les parachutes seront déployés pour assurer une plongée précise dans l’océan Pacifique, au large de la Californie, représentant le test final de l’engin spatial.

