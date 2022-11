La recherche frustrée d’un signal clé donne de nouvelles informations sur «l’aube cosmique»

Dans l’une des premières études astrophysiques sur « l’aube cosmique » (la période comprenant le début de l’univers, lorsque les premières étoiles sont apparues), une équipe internationale de chercheurs a obtenu des informations importantes sur les premières galaxies qui se sont formées.

En utilisant les données du radiotélescope indien SARAS 3, des astronomes dirigés par l’Université de Cambridge au Royaume-Uni ont pu observer le très jeune univers – à peine 200 millions d’années après le Big Bang – et spécifier les limites de la masse et de la production d’énergie du premier étoiles et galaxies.

Une étude sans précédent a cherché à détecter la ligne d’hydrogène de 21 centimètres, mais la recherche infructueuse a apporté de nouvelles informations. Image : Mia Stendal –

Ils l’ont fait en recherchant le signal connu sous le nom de « ligne d’hydrogène de 21 centimètres », qui n’a pas été détecté. Cette non-détection a permis aux scientifiques de faire d’autres déterminations sur la période, leur permettant d’exclure certains scénarios, tels que les galaxies qui étaient des réchauffeurs inefficaces de gaz cosmique et des producteurs efficaces d’émissions radio.

Bien qu’on ne puisse toujours pas observer directement ces premières galaxies, les résultats, décrits dans un article paru ce lundi (28) dans la revue Astronomie naturellereprésentent une étape importante pour comprendre comment notre univers s’est transformé de quelque chose de pratiquement vide en un espace plein d’étoiles.

D’après le site phys.orgle projet réseau de kilomètres carrés (SKA) – impliquant deux télescopes de nouvelle génération qui doivent être achevés d’ici la fin de cette décennie – sera probablement capable d’imager l’univers primitif, mais pour les télescopes actuels, le défi consiste à détecter le signal cosmologique des premières étoiles rayonnées par des nuages ​​​​épais de la lumière, de l’hydrogène.

C’est ce signal que l’on appelle la ligne des 21 centimètres, un indicatif radio produit par des atomes d’hydrogène. Les analyses faites avec des radiotélescopes tels que le Expérience radio pour l’analyse de l’hydrogène cosmique (REACH) peut nous renseigner sur des populations entières de galaxies encore plus anciennes. Les premiers résultats REACH sont attendus début 2023.

Plus tôt cette année, les auteurs de cette dernière étude ont développé une méthode qui, selon eux, leur permettra de voir à travers le brouillard de l’univers primitif et de détecter la lumière des premières étoiles. Certaines de ces techniques ont déjà été mises en pratique dans les recherches actuelles.

En 2018, un autre groupe de recherche, qui exploite l’expérience EDGES, a publié un article suggérant une possible détection de cette lumière plus ancienne. Le signal rapporté était extraordinairement fort par rapport à ce qui est attendu dans l’image astrophysique la plus simple de l’univers primitif. Cependant, les données de SARAS 3 ont contesté cette détection, et le résultat EDGES reste en attente de confirmation par des observations indépendantes.

Dans cette dernière approche, l’équipe dirigée par Cambridge a testé une variété de scénarios astrophysiques qui pourraient potentiellement expliquer le résultat EDGES, mais n’a pas trouvé de signal correspondant.

Travaillant avec des collaborateurs en Inde, en Australie et en Israël, l’équipe a utilisé des techniques de modélisation statistique pour détecter le signal dans les données de SARAS 3. « Nous recherchions un signal avec une certaine amplitude », a déclaré Harry Bevins, doctorant au Cavendish Laboratory. de Cambridge et auteur principal de l’article. « Mais en ne trouvant pas ce signal, nous avons pu limiter sa profondeur. Ceci, à son tour, commence à nous informer sur la luminosité des premières galaxies. »

Cette étude observationnelle, pionnière à bien des égards, exclut les scénarios dans lesquels les premières galaxies étaient plus de mille fois plus brillantes que les galaxies actuelles dans leur émission de bande radio et étaient de piètres réchauffeurs d’hydrogène gazeux.

« Nos données révèlent également quelque chose qui a été suggéré auparavant, à savoir que les premières étoiles et galaxies auraient pu apporter une contribution mesurable au rayonnement de fond qui est apparu à la suite du Big Bang et qui se dirige vers nous depuis », a déclaré Eloy de Lera Acedo, une scientifique du laboratoire Cavendish qui a co-dirigé la recherche.

« C’est incroyable de pouvoir regarder si loin dans le temps – à seulement 200 millions d’années après le Big Bang – et de pouvoir en apprendre davantage sur l’univers primitif », a déclaré Bevins.

