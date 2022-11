Des momies aux langues d’or retrouvées enterrées en Egypte

En ce qui concerne l’Égypte ancienne et les découvertes archéologiques, vous pouvez vous attendre à tout. Cette fois, les chercheurs ont trouvé plusieurs momies aux langues dorées dans la nécropole de Quweisna. Découvert en 1989, le site aurait été occupé pendant les périodes ptolémaïque et romaine, qui s’étendaient d’environ 300 avant JC à 640 après JC.

Des corps présentant cette particularité ont été mis au jour dans tout le complexe archéologique et tous ne font pas partie de la même période de l’Égypte ancienne. En plus des langues, certains corps avaient aussi des os en or. C’est en 2021 que des archéologues ont trouvé un crâne avec une mâchoire ouverte et une langue servant d’ornement.

Lire la suite:

Cette même année, une momie masculine, féminine et infantile, datant de plus de 2 500 ans, a été trouvée. Dès qu’il a eu connaissance des découvertes, le ministère du Tourisme et des Antiquités d’Égypte a estimé que l’or était utilisé pour que les morts puissent naviguer dans l’au-delà.

D’autres experts ont souligné que la langue d’or était nécessaire pour se mettre du bon côté du seigneur et juge des enfers, Osiris. Comme Hadès dans la mythologie grecque, Osiris a également vécu parmi les morts et il a imposé une règle stricte concernant le bruit et par conséquent la parole. Le monde souterrain de l’Égypte ancienne était connu sous le nom de « Terre du silence », Osiris lui-même était appelé « le Seigneur du silence ».

Image : Momie égyptienne antique avec une langue d’or. Crédits : Ministère des Antiquités égyptiennes

Une autre hypothèse évoquée était que la langue d’or permettrait aux momies de parler à Osiris sans faire de bruit. Cependant, la question demeure : pourquoi seulement quelques momies ont-elles été enterrées avec des langues d’or ?

Pourquoi les langues des momies étaient-elles en or ?

L’or était un matériau populaire, largement utilisé dans la fabrication d’ornements pour les rites funéraires. On croyait que le matériau brillant était la peau du dieu soleil, Ra, et était associé au concept d’éternité. Ra était le chef de tous les anciens dieux égyptiens, le créateur de tout, et il était étroitement uni à Osiris. Ra représentait le jour, tandis qu’Osiris représentait la nuit.

Il se peut même que la langue d’or soit la ligne de lumière au milieu des ténèbres, mais tout ce qui est soulevé à ce stade n’est que pure spéculation. Maintenant, les chercheurs doivent faire de nouvelles analyses et investigations pour tenter de découvrir les secrets que cachent les langues d’or.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !