L’OMS a changé le nom de monkeypox en « mpox »

En raison de la stigmatisation et du racisme causés par le nom historique de « monkey pox », l’OMS a décidé de renommer la maladie infectieuse en mpox.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé avoir renommé monkeypox (Monkeypox), désormais simplement mpox (« empocs »). Cependant, la transition ne sera pas immédiate ; les deux dénominations, en effet, pourront coexister encore un an, jusqu’à la « passation » définitive et l’élimination progressive du nom historique de la maladie infectieuse. Cependant, l’utilisation du mpox est d’emblée recommandée, précise l’OMS dans un communiqué.

Le changement de nom en monkeypox est dans l’air depuis un certain temps, en raison du racisme et de la stigmatisation que le nom a « favorisé » depuis le déclenchement de l’épidémie anormale cette année, qui a impliqué des dizaines de pays. Le mpox, causé par des virus à ADN du genre Orthopoxvirus appartenant à la famille des Poxviridae, est en fait une maladie endémique de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, qui n’est apparue que sporadiquement ailleurs. Mais en 2022, il s’est propagé de manière étonnante, provoquant des dizaines de milliers d’infections dans le monde. Rien qu’en Europe, selon les dernières estimations de l’ECDC, il y a plus de 20 000 cas, dont un millier enregistrés en France.

La propagation de la maladie, caractérisée par des symptômes génériques, des ganglions lymphatiques hypertrophiés et une éruption pustuleuse, a rendu le nom très populaire, catalysant son utilisation déformée et offensante. « Alors que l’épidémie de monkeypox s’étendait au début de cette année, un langage raciste et stigmatisant en ligne, dans d’autres contextes et dans certaines communautés a été observé et signalé à l’OMS. Lors de plusieurs réunions publiques et privées, un certain nombre de personnes et de pays ont exprimé leurs inquiétudes et demandé à l’OMS de proposer une solution pour changer le nom », a écrit l’organisation de santé dans son communiqué. Ainsi, après avoir impliqué de nombreux experts et comités médico-scientifiques, l’OMS est parvenue à la conclusion de renommer la maladie en mpox. Les facteurs pris en compte dans le choix du nouveau nom incluent la prononciation, la facilité d’utilisation dans différentes langues, l’adéquation scientifique, l’absence de références géographiques ou zoologiques, etc.

Un problème similaire s’était posé avec les variants du coronavirus SARS-CoV-2, dont le nom initial était lié au pays d’origine dans lequel ils ont été isolés pour la première fois. Pour remédier aux conséquences raciales et stigmatisantes, en juin de l’année dernière, l’OMS a décidé d’utiliser les lettres de l’alphabet grec pour la dénomination officielle des différentes souches. Ainsi sont nées Alfa, Beta, Delta, Gamma et Omicron. Même le choix du nom MERS (Middle East Respiratory Syndrome from Coronavirus) a provoqué des frictions, alors lorsque la pandémie que nous vivons encore a éclaté, l’OMS a décidé d’appeler la maladie COVID-19, qui est l’acronyme de « coronavirus disease 19 » . Sans références géographiques.

Comme indiqué, il faudra un certain temps avant que l’ancien nom monkeypox ne soit totalement remplacé par mpox ; pendant un an, les deux noms devront coexister, également pour éviter de créer la confusion au milieu d’une épidémie mondiale, comme le précise l’OMS. Cela donnera également le temps de mettre à jour les publications scientifiques. Le terme sera bientôt inclus dans la Classification internationale des maladies (CIM) ICD-10 et fera évidemment partie de la prochaine révision de la base de données. Le nom historique restera toujours consultable en son sein. Enfin, l’OMS explique que « les traductions sont généralement discutées en collaboration formelle avec les autorités gouvernementales compétentes et les sociétés savantes concernées ». Il est donc probable qu’en France la maladie sera appelée mpox sans changement, même si d’éventuels noms du genre « variole M » ou « variole de type M » ne peuvent pas encore être exclus. Rappelons que le nom « monkey pox » est lié au fait que le virus a été isolé pour la première fois chez des primates élevés en laboratoire, mais les réservoirs naturels de la maladie sont principalement les rongeurs.