Pourquoi le ketchup gicle-t-il lorsqu’il est presque vide ?

Vous avez probablement vécu la situation d’avoir une bouteille de ketchup presque jusqu’au bout et lorsque vous appuyez pour libérer la sauce, c’est un gâchis, plein d’éclaboussures partout. Mais savez-vous pourquoi cela se produit? C’est à cause de ce doute que Callum Cuttle, Chris MacMinn et d’autres scientifiques de l’Université d’Oxford ont décidé de rechercher pourquoi cela se produit et comment résoudre ce problème.

Pour Isaac Newton, le liquide idéal possède certaines propriétés, dont la viscosité. Cette propriété est définie par la résistance qu’une substance rencontre pour s’écouler. Dans un fluide idéal, la viscosité varie en fonction de la température et de la pression, sans être affectée par d’autres facteurs. Dans les liquides non newtoniens, un autre facteur peut modifier la viscosité : la contrainte de cisaillement. Aussi appelée contrainte tangentielle, elle est générée par des forces de sens opposés mais de sens similaire.

Le comportement étrange du ketchup

Le ketchup, comme la moutarde et la mayonnaise ne sont pas des fluides idéaux, mais ils se comportent différemment des liquides non newtoniens. Le ketchup est un matériau thixotrope, c’est-à-dire un « solide cassant », c’est-à-dire qu’il devient moins visqueux sous l’action de la force de cisaillement. Dans le cas des condiments, cette force agit en pressant ou en frappant la bouteille. Lorsque le récipient est plein, l’application de cette pression sur la sauce est plus facile, assurant un écoulement plus fluide du condiment.

Au fur et à mesure qu’il se vide, la force appliquée doit être beaucoup plus importante, ce qui en soi augmente le risque d’éclaboussures. Alors Cuttle, MacMinn et leurs collègues ont construit un système similaire aux bouteilles de ketchup. Ils ont utilisé des seringues remplies de sauce et avec différentes quantités d’air à l’intérieur (0 mm à 4 mm) pour tester quelles conditions contribuent aux éternuements. Ils ont remarqué qu’avec moins de 1 mm d’air injecté, ils ne produisaient pas de splash, tandis que les autres, le débit de sortie, en plus de varier avec la quantité d’air, était également affecté par le taux de compression des seringues et le diamètre de la buse.

Ainsi, le ketchup gicle lorsqu’il est à la fin car il y a de moins en moins de sauce et plus d’air à l’intérieur de la bouteille. Lors de la pression de la bouteille, la différence de pression entre le récipient et l’environnement provoque l’entraînement de la sauce avec l’air, de manière explosive et désordonnée, comme lorsqu’un ressort est enfoncé et relâché. Mais pour éviter les accidents avec éclaboussures, il suffit d’appuyer plus lentement sur la bouteille ou d’augmenter le diamètre du bec.

