Que se passerait-il si la planète Terre était brisée en deux ?

Heureusement pour nous, les événements qui peuvent déchirer une planète en deux sont extrêmement rares. Cependant, croyez-le ou non, lorsque notre système solaire était jeune, des choses comme celle-ci se produisaient assez souvent. Alors la question se pose : et si cela arrivait à la Terre ?

Vue d’artiste d’une collision planétaire. Image : Naeblys –

Partout où vous regardez dans notre voisinage planétaire, il y a des preuves de ce que les scientifiques appellent des « collisions géantes », indiquant que les étapes finales de la formation des planètes ont été d’une violence effrayante.

Selon Jonti Horner, professeur d’astrophysique à l’Université du sud du Queensland en Australie, dans les premières années du système solaire, de nombreux objets de la taille d’une planète flottaient dans l’espace, se heurtant constamment les uns aux autres.

Dans un article publié sur le site La conversationHorner explique que lorsque deux corps de la taille d’une planète entrent en collision, la collision est vraiment catastrophique – plus que suffisante pour déchirer un monde en lambeaux.

« C’est exactement ce que nous pensons être arrivé à la planète Mercure », a déclaré le chercheur. « Lorsque Mercure s’est formé pour la première fois, tous les indices nous disent qu’il était probablement environ deux fois plus grand qu’il ne l’est aujourd’hui. Mais il y a longtemps, peu de temps après la formation de Mercure, un autre objet de la même taille l’a percuté dans une collision qui l’a presque totalement détruit.

Cette collision, selon Horner, a détruit une grande partie de Mercure, ne laissant qu’un noyau métallique, avec une fine couche de débris dessus. « Une planète déchirée par une collision, avec les cicatrices encore visibles pour nous, même quatre milliards d’années plus tard. »

Pour le professeur, cependant, l’exemple le plus pertinent d’une planète déchirée est, en fait, notre propre monde. Les astronomes pensent que lorsque la Terre s’est formée, elle était solitaire. Mais, après un long moment, elle a gagné un compagnon – la Lune. Et d’où vient la lune ?

Image : Elena11 –

« Tous les indices que nous avons pu rassembler racontent une histoire vraiment dramatique », déclare Horner. « Peu de temps après sa formation, la Terre s’est heurtée à une autre planète. Cette planète, que les astronomes ont nommée « Théia », avait la taille de Mars et nous a heurté relativement facilement (par rapport à la façon dont les collisions entre planètes se produisent). »

Cependant, a-t-il dit, même une collision sans heurt entre planètes est toujours incroyablement violente. Et ce choc aurait détruit la Terre et tué toute vie qui aurait pu évoluer à ce moment-là.

L’événement aurait non seulement déchiré la Terre, mais anéanti Theia. La matière arrachée aux deux corps aurait été pulvérisée dans l’espace autour de notre planète. Ensuite, la forte gravité terrestre a piégé la plupart des débris, qui se sont progressivement réunis pour former la Lune.

Si cela s’est produit une fois, qu’est-ce qui garantit que cela ne se reproduira plus ? N’importe quoi. Mais pour l’instant (et pour de longs millions et même des milliards d’années, peut-être), rien de tel n’est envisagé (à notre grand soulagement).

En tout cas, il est intéressant de penser que la Lune, qui est aujourd’hui une destination convoitée pour les expéditions spatiales humaines, est un rappel physique que la Terre a été jadis déchirée par un accident cosmique.

