Un empereur romain inconnu révélé sur de « fausses » pièces

Un ensemble de pièces de monnaie romaines antiques, trouvées en Transylvanie il y a plus de trois siècles, qui avaient auparavant été exclues comme fausses, a été réexaminée et jugée authentique. Au 19ème siècle, lorsque les artefacts ont été examinés, les responsables de l’analyse ont compris que le mystérieux empereur estampillé sur les pièces n’avait été représenté dans aucun autre document connu. Selon le scientifique de la Terre et responsable de l’étude Paul Pearson de l’University College de Londres, « l’analyse scientifique de ces pièces ultra-rares sauve l’empereur sponsien de l’obscurité ».

Découverte pour la première fois en 1713, le principal expert de l’époque a déclaré que les pièces présentaient de nombreuses « irrégularités » car elles différaient théoriquement dans la fabrication et le style des pièces authentiques de l’époque. Par ailleurs, on sait que des imitations de monnaies romaines ont été réalisées hors de l’empire à l’époque et pendant la période de la Renaissance. Même plus tard, des contrefaçons plus réalistes ont été produites avec une usure simulée destinée à tromper les collectionneurs de pièces.

Lire la suite:

Le nom Sponsian, gravé sur l’une des pièces, est très particulier. Le seul autre exemple connu fait partie de l’inscription funéraire romaine « Nicodemus Sponsian » datant du 1er siècle. Au moment de la découverte des monnaies, cette inscription funéraire n’était pas connue.

Le personnel de l’article affirme que « l’inscription a été fouillée dans les années 1720, elle ne pouvait donc pas être connue d’un faussaire ». En utilisant l’imagerie ultraviolette, la lumière visible et la microscopie électronique à balayage, Pearson et ses collègues ont découvert des rayures d’usure recouvrant la surface des pièces de monnaie.

Image : Pièces de monnaie romaines, avec l’image de l’empereur sponsien. Crédits : Pearson et al., PLOS ONE, 2022/CC-BY 4.0

Cette découverte suggère que les objets ont connu une utilisation et une circulation intensives parmi d’autres monnaies. De plus, de minuscules morceaux de sol cimentés dans les surfaces suggèrent que les artefacts ont en fait été enterrés pendant une longue période. Contrairement aux autres, la pièce Sponsian en particulier a un mélange distinct d’or, d’argent et de cuivre qui est différent des proportions mesurées sur l’une des autres pièces.

Les historiens ont précédemment émis l’hypothèse que Sponsian aurait pu être un bref usurpateur sous le règne de Philippe l’Arabe dans les années 240 après JC. Mais selon certains chercheurs, le fait que Philip apparaisse sur certaines des pièces de la même collection contredit l’idée que Sponsian l’a usurpé. du pouvoir.

« Ces observations forcent une réévaluation de Sponsian en tant que personnage historique », ont écrit Pearson et son équipe. « Nous suggérons qu’il était probablement un commandant de l’armée dans la province romaine isolée de Dacie pendant la crise militaire des années 260 après JC » Les « pièces de monnaie sponsiennes grossièrement fabriquées ont soutenu une économie monétaire fonctionnelle qui a persisté localement pendant une période appréciable ». Cela expliquerait pourquoi le général n’apparaissait dans aucun registre romain officiel.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !