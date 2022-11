Une toile cosmique repérée dans une superbe capture de radiotélescope

Une équipe internationale de scientifiques a réussi à capturer des images étonnantes d’un amas de galaxies lointaines. Les enregistrements ont été réalisés par le Radio Telescope Low-Frequency Array (LOFAR) et montrent l’amas galactique Abell 2255. Ils montrent des informations sans précédent qui peuvent aider les chercheurs à comprendre la «toile cosmique» composée de plasma chaud et incandescent et les champs magnétiques qui existent entre les galaxies. Bien qu’elles n’aient pas été repérées pour la première fois, les images montrent Abell 2255 beaucoup plus nette et moins bruyante que celle enregistrée précédemment.

Le conglomérat est situé à 1 milliard d’années-lumière de la Terre, dans la constellation de Draco. Les observations ont été réalisées pendant 18 jours et ce grâce à la combinaison de plusieurs antennes radio qui composent le LOFAR. Les images montrent Abell 2255 et les régions environnantes mesurant 18 par 18 années-lumière. C’est comme si nous observions ici sur Terre un grand carré dans le ciel de taille 2 par 2 diamètres de la Lune. L’exploit est sans précédent, en raison de la longue durée des observations et des proportions importantes de la zone observée.

L’amas de galaxies Abell 2255

Les enregistrements ont permis aux chercheurs de démêler la « toile cosmique ». Ils pensent qu’il y a des chocs et des turbulences, qui sont créés au sein des conglomérats en fusionnant violemment. Et selon eux, ces chocs et turbulences sont principalement responsables des rayons violets et jaunes que l’on peut voir sur les images.

Image de l’amas de galaxies Abell 2255. [Crédito da imagem: ROSAT/LOFAR/SDSS/Botteon]

L’énergie produite par les chocs et les turbulences est transférée par les particules qui se mettent à se déplacer à des vitesses relativistes, proches de la vitesse de la lumière. Et lorsqu’ils sont attrapés par le champ magnétique entre les galaxies, ils commencent à se déplacer en cercles émettant des radiations. Les émissions radio générées peuvent voyager jusqu’à des milliers d’années-lumière. « Dans notre théorie, nous supposons que les particules sont accélérées par les énormes turbulences et chocs produits lors de la formation de l’amas », a déclaré Andrea Botteon, responsable de la recherche dans un communiqué. « À leur tour, ces mouvements peuvent également amplifier les champs magnétiques. »

Dans l’image, le bleu représente le gaz entre les galaxies et a été perçu par le télescope ROSAT. La lueur aurirox, quant à elle, a été observée par le LOFAR et a donné lieu à l’étude, publiée dans la revue Avancées scientifiques🇧🇷 Le violet représente les émissions radio des particules, et le jaune sont ces mêmes particules piégées en mouvement circulaire à très grande vitesse.

L’équipe de Botteon entend tout de même continuer à étudier ces régions de grands conglomérats galactiques et comprendre la « toile cosmique » qui les composent.

