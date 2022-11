Artemis 1 : la capsule Orion bat le record de vol d’Apollo 13

La capsule Orion, envoyée sur la Lune dans le cadre de la mission Artemis 1, a établi un nouveau record pour un vol de la NASA. Samedi, il a volé plus loin que tout autre vaisseau spatial conçu pour transporter des astronautes humains n’a jamais volé, dépassant le précédent record établi par Apollo 13 en 1970. À midi, Orion était à environ 401 798 kilomètres de la Terre.

De toutes les missions qui auraient pu faire mouche, on s’attendait à ce qu’Artemis 1 soit la seule à le faire. Soit dit en passant, le plan de vol original d’Apollo 13 ne prévoyait même pas un vol record. La distance de 400 171 kilomètres de notre planète n’a été atteinte que par un fait inattendu : une explosion au milieu de la mission a forcé la NASA à tracer une nouvelle route de retour (plus longue) pour le module de commande Odyssey.

Avec un approvisionnement limité en oxygène dans le module lunaire Aquarius, la NASA devait ramener Apollo 13 sur Terre le plus rapidement possible. C’est alors que l’agence a établi une trajectoire de vol qui a utilisé la gravité de la lune pour lancer la mission vers notre planète.

Entrée d’Orion sur l’orbite de la Lune

Vendredi (25), la mission Artemis 1 de la NASA a franchi une autre étape importante. La capsule Orion a utilisé le module de service européen, conçu et déployé par l’Agence spatiale européenne (ESA), pour effectuer une manœuvre qui a utilisé la gravité de la Lune pour entrer dans une soi-disant « orbite rétrograde lointaine » (DRO).

Qu’adviendra-t-il du vaisseau spatial Artemis 1

Après environ cinq jours au DRO, Orion retournera au point le plus proche de la Lune, à 100 km d’altitude, d’où il est possible d’observer les caractéristiques distinctes de la surface lunaire, y compris ses cratères d’impact. Il utilisera ensuite ce survol rapproché pour utiliser l’attraction gravitationnelle de la Lune pour accélérer vers la Terre.

En route, il écartera le module de service, pour rentrer dans l’atmosphère à 40 200 km/h. À ce moment-là, prévu pour le 11 décembre, la capsule connaîtra des températures de près de 2 800 degrés Celsius, étant protégée par le plus grand bouclier thermique du monde (cinq mètres de diamètre).

Après une rentrée en toute sécurité, les parachutes se déploieront pour assurer une plongée précise dans l’océan Pacifique au large de la Californie, ce qui représente le test final du vaisseau spatial.

D’une durée de 26 jours, la mission Artemis 1 a été principalement conçue pour tester la capsule Orion de la NASA et la mégafusée Space Launch System (SLS).

Suite à cette mission, le prochain test majeur du vaisseau spatial Orion sera le vol Artemis 2, qui représentera le premier vol de la capsule avec un équipage à bord. A cette occasion, le même trajet que le vol sans pilote sera parcouru.

Plus tard, avec la mission Artemis 3, prévue pour 2025 ou 2026, la capsule atterrira enfin au pôle sud de la Lune, emmenant la première femme et la première personne noire de l’histoire à fouler le sol lunaire, plus d’un demi-siècle. siècle après la dernière fois où nous y étions, à travers les missions Apollo.

