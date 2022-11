Quel est le point commun entre les pieuvres et le cerveau humain ?

Les céphalopodes comme les pieuvres et les calmars sont des animaux très intelligents dotés de systèmes nerveux complexes. Si nous remontons dans l’histoire de l’évolution, nous trouvons le dernier ancêtre commun connu des humains et des céphalopodes : un animal vermiforme primitif avec une intelligence minimale et des taches oculaires simples.

Plus tard, le règne animal a été divisé en deux groupes d’organismes – ceux avec une colonne vertébrale et ceux sans. Alors que les vertébrés, principalement les primates et autres mammifères, ont développé de grands cerveaux complexes avec diverses capacités cognitives, ce n’est pas le cas des invertébrés. À une exception près : les céphalopodes.

Les scientifiques se sont longtemps demandé pourquoi un système nerveux aussi complexe ne pouvait se développer que chez ces mollusques. Maintenant, une équipe internationale dirigée par des chercheurs du Max Delbrück Center, en Allemagne, et du Dartmouth College, aux États-Unis, a présenté une raison possible.

Dans un article publié dans Science Advances, ils expliquent que les pieuvres ont un répertoire considérablement élargi de microARN (miARN) dans leur tissu neural, reflétant des développements similaires à ceux des vertébrés.

« C’est donc ce qui nous relie à la pieuvre », explique le professeur Nikolaus Rajewsky, directeur scientifique de l’Institut de biologie des systèmes médicaux du Centre Max Delbrück (MDC-BIMSB).

Au total, 42 nouvelles familles de miARN ont été découvertes, en particulier dans les tissus nerveux et principalement dans le cerveau. Étant donné que ces gènes ont été conservés au cours de l’évolution des céphalopodes, l’équipe a conclu qu’ils étaient clairement bénéfiques pour les animaux et donc fonctionnellement importants.

Les pieuvres sont des créatures intelligentes et… des extraterrestres ?

D’un point de vue évolutif, les pieuvres sont uniques parmi les invertébrés. Ils ont un cerveau central et un système nerveux périphérique capables d’agir indépendamment.

Si une pieuvre perd un tentacule, le membre reste sensible au toucher et peut toujours bouger. La raison pour laquelle les pieuvres sont uniques dans le développement de fonctions cérébrales aussi complexes pourrait être qu’elles utilisent leurs bras comme outils pour ouvrir des coquilles, par exemple.

Les pieuvres montrent également d’autres signes d’intelligence : elles sont très curieuses et peuvent se souvenir des choses. Ils peuvent également reconnaître les gens et aimer certains plus que d’autres. Les chercheurs croient maintenant qu’ils rêvent même, car ils changent la couleur et la structure de leur peau pendant le sommeil.

Passionné par ces animaux, Rajewsky va plus loin : « Ils disent que si tu veux rencontrer un extraterrestre, plonge dedans et fais-toi des amis avec une pieuvre ». Il envisage maintenant de s’associer à d’autres chercheurs sur le poulpe pour former un réseau européen qui permettra un plus grand échange entre scientifiques. Bien que la communauté soit actuellement petite, Rajewsky affirme que l’intérêt pour les pieuvres augmente dans le monde entier, y compris parmi les experts en comportement.

