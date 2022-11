La NASA a réussi à « entendre » les échos lumineux du trou noir ; écouter les enregistrements

Une nouvelle sonification de la NASA transforme les « échos lumineux » d’un trou noir en son. L’une des caractéristiques les plus étonnantes de ce mystérieux phénomène astronomique est que bien que la lumière (qu’elle soit radio, visible ou rayons X) ne peut pas leur échapper, la matière environnante peut produire d’intenses rafales de rayonnement électromagnétique.

Lorsqu’ils se déplacent vers l’extérieur, ces éclats de lumière peuvent rebondir sur des nuages ​​​​de gaz et de poussière dans l’espace, de la même manière que les faisceaux d’un phare de voiture dispersent le brouillard. Aujourd’hui, un projet de la NASA transforme les soi-disant « échos lumineux » du trou noir appelé V404 Cygni en son.

Situé à environ 7 800 années-lumière de la Terre, V404 Cygni est un système contenant un trou noir, d’une masse comprise entre cinq et 10 fois celle du Soleil, qui tire de la matière d’une étoile compagne en orbite autour de lui. Ce matériau est canalisé dans un disque qui entoure le trou noir de masse stellaire.

Ce phénomène génère périodiquement des bouffées de rayonnement, notamment des rayons X. Au fur et à mesure que les rayons X se déplacent vers l’extérieur, ils rencontrent des nuages ​​​​de gaz et de poussière entre V404 Cygni et la Terre et sont dispersés sous différents angles. L’observatoire de rayons X Chandra de la NASA et l’observatoire Neil Gehrels Swift ont imagé les échos de rayons X autour du trou noir.

Parce que les astronomes savent exactement à quelle vitesse la lumière se déplace et ont déterminé une distance précise de ce système, ils peuvent calculer quand ces éruptions se sont produites. Ces données, en plus d’autres informations, aident les astronomes à en savoir plus sur les nuages ​​de poussière, y compris leur composition et leurs distances.

Écoutez les échos lumineux d’un trou noir

Le système audio du V404 Cygni traduit les données des rayons X Chandra et Swift en son. Comme on le voit dans la vidéo ci-dessus, pendant le processus de capture, le curseur s’éloigne du centre de l’image dans un cercle. Lorsqu’il traverse les échos lumineux détectés dans les rayons X (vus comme des anneaux concentriques en bleu par Chandra et en rouge par Swift), il y a des sons semblables à des tiques et des changements de volume pour indiquer la détection des rayons X et les variations de luminosité.

Pour différencier les données des deux télescopes, les enregistrements Chandra sont représentés par des tonalités de fréquence plus élevée, tandis que les données Swift sont plus basses. En plus des rayons X, l’image comprend des données optiques du Digitized Sky Survey, qui montrent des étoiles en arrière-plan. Chaque étoile dans la lumière optique déclenche une note musicale. Le volume et la hauteur de la note sont déterminés par la luminosité de l’étoile.

Ce projet de sonification de trou noir a été dirigé par le Chandra X-ray Center (CXC) et inclus dans le cadre du programme Universe of Learning (UoL) de la NASA. La collaboration a été menée par la scientifique Kimberly Arcand (CXC), l’astrophysicien Matt Russo et le musicien Andrew Santaguida (tous deux du projet SYSTEM Sounds). Le Marshall Space Flight Center de la NASA gère le programme Chandra.

Image : Divulgation / NASA

