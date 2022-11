Des archéologues découvrent une peinture murale vieille de plus de 1 000 ans qui avait été détruite par des chasseurs de reliques au Pérou

Une équipe d’archéologues péruviens dirigée par un chercheur suisse a découvert une peinture murale peinte au milieu de l’an 900. L’œuvre architecturale trouvée à Túcume, dans le nord du Pérou, avait déjà été découverte par des chasseurs de reliques il y a plus d’un siècle.

Le mur connu sous le nom de Huaca Pintada a été dévoilé en 1916. Des chasseurs de reliques ont tenté de vendre l’œuvre, mais ont été arrêtés par les habitants. Pour se venger, ils ont décidé de détruire la trouvaille historique.

L’œuvre a été oubliée pendant plus de 100 ans et n’a pu être vue qu’à travers les photos de l’ethnographe allemand Hans Heinrich Brüning, qui a photographié le mur avant et après l’action des chasseurs de reliques.

Les responsables de la redécouverte pensaient trouver de petits fragments de la pièce, cependant, ils ont trouvé 10 mètres de peinture. Selon les archéologues, le mur a été construit à 30 mètres. Lorsque les chasseurs l’ont trouvé, il restait environ 60 pieds et ils n’ont pas tout détruit.

L’archéologue suisse Sâm Ghavami a déclaré à Folha de São Paulo que « les coordonnées de l’emplacement de la peinture murale étaient inconnues. Nous savions que c’était dans le coin, mais l’endroit était complètement abandonné.

Le site archéologique se trouve sur une propriété privée et les propriétaires ne voulaient pas que quiconque fouille la zone. Le Suisse a visité le site en 2014 et ce n’est qu’après deux ans qu’il a eu accès au site et a commencé des recherches, en fait, seulement en 2018, avec le soutien du Fonds national suisse.

Image : Divulgation/Sâm Ghavami

« Cela a toujours été un grand mystère car personne n’avait vraiment exploré le terrain », a-t-il déclaré. L’équipe a passé environ deux ans à chercher Huaca Pintada et les premiers fragments du mur ont été découverts en 2021.

Ghavami explique que l’iconographie trouvée sur la peinture murale représente une période de transition entre deux groupes ethniques, le déclin de la tradition Moche (ou Mochica) et la croissance de la culture Lambayeque, établie de 900 à 1350.

Via : Folha de São Paulo

