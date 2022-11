Des dents de singe éteintes aident à réinitialiser l’âge des fossiles humains

Une étude publiée dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciences a mis à jour les âges proposés des sites fossiles clés en Afrique du Sud, des sites qui contiennent des indices importants sur l’évolution humaine.

Les découvertes suggèrent que les plus anciens fossiles d’hominidés d’Afrique du Sud n’ont pas plus de 2,8 millions d’années.

Ce nombre contredit d’autres études récentes qui utilisent différentes méthodes pour proposer des dates aussi lointaines que quatre millions d’années. « L’âge de ces choses compte beaucoup », explique Stephen Frost, professeur d’anthropologie à l’Université de l’Oregon.

Changer l’âge d’un fossile change également le contexte qui l’entoure, et donc les explications que les scientifiques proposent pour tisser des fossiles disparates dans une histoire évolutive cohérente. L’âge des sites fossilifères sud-africains est controversé depuis des années et les paléoanthropologues ont proposé un large éventail de dates possibles.

« L’Afrique du Sud a été le premier endroit où ces premiers fossiles humains ont été découverts », explique Frost. Mais à cause de la façon dont ils ont été collectés – parfois de la dynamite était impliquée – « une grande partie des preuves de l’âge de ces dépôts ont été détruites ».

Pour estimer les dates des sites fossilifères, l’équipe a utilisé les dents de Theropithecus oswaldiune espèce de singe disparue il y a environ un demi-million d’années.

Au fil du temps, les dents des singes sont devenues toujours plus grandes, d’une manière qui peut être capturée dans une équation mathématique. Ainsi, en examinant la taille des dents trouvées à un endroit donné, les scientifiques peuvent estimer quand elles et d’autres fossiles à proximité se sont formés.

T.oswaldi est un bon candidat pour ce genre d’analyse comparative, dit Frost. Les dents de l’espèce sont abondantes, ce qui réduit le risque que quelques valeurs aberrantes compromettent les données. On les trouve dans tous les sites majeurs où des fossiles d’hominidés ont également été découverts.

En fait, depuis plus de 30 ans, les scientifiques ont utilisé des fossiles de grands singes pour estimer l’âge des sites fossilifères en Afrique du Sud. Mais avec beaucoup plus d’échantillons et une meilleure technologie maintenant en main, Frost et ses collègues ont pensé qu’il était temps de réévaluer.

« Les techniques que nous utilisons existent depuis longtemps et se sont avérées très puissantes », déclare Frost. « En raison de contraintes de temps, les estimations étaient plus larges qu’il y a 30 ans. »

Les chercheurs ont combiné les données sur les dents de singe avec d’autres méthodes de datation, telles que la mesure des signatures magnétiques et des isotopes radioactifs dans les roches.

Certains articles récemment publiés ont utilisé des méthodes de datation plus récentes qui suggèrent des âges beaucoup plus anciens pour certains gisements de fossiles sud-africains.

Lorsque cette enquête est sortie cet été, Frost et son équipe travaillaient déjà à réévaluer les mêmes zones. Et leur méthode a donné des résultats différents pour certains sites clés.

La disparité des dates affecte la façon dont les scientifiques interprètent les fossiles trouvés sur ces sites. Un exemple particulièrement frappant est Little Foot, l’un des squelettes humains les plus complets jamais découverts.

Certaines études ont suggéré que le fossile a 3,67 millions d’années, mais les données de Frost suggèrent qu’il a environ un million d’années de moins (la découverte de son équipe s’aligne sur d’autres estimations faites à l’aide de la datation radiométrique du plomb à l’uranium). .

Frost espère que les résultats stimuleront davantage de conversations et de recherches sur l’âge des fossiles d’hominidés trouvés en Afrique du Sud. D’autres chercheurs pourraient faire des mises à jour similaires aux estimations d’âge faites en comparant les sites pour d’autres espèces.

« En fin de compte, obtenir de bonnes estimations d’âge pour ces sites sud-africains a été une quête du Graal pendant 75 ans ou plus », déclare Frost. « J’espère que d’autres experts sur différents groupes d’animaux feront des mises à jour similaires. Ce serait beaucoup plus fort s’il n’y avait que des fossiles.

