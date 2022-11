Les scientifiques veulent obscurcir le soleil

L’idée de « géo-ingénierie solaire », ou d’injecter d’innombrables dollars de particules dans la stratosphère pour réduire le réchauffement du soleil, a longtemps été considérée comme un dernier recours pour faire face à une crise climatique croissante.

Malgré une forte opposition à l’idée de se mêler d’un seul coup d’écosystèmes entiers, un nombre croissant de scientifiques commencent à étudier sérieusement cette possibilité, rapporte The New Yorker.

Le mois dernier, la Maison Blanche a annoncé un plan de recherche quinquennal pour étudier la géo-ingénierie, signe que l’idée est sortie du domaine de la science-fiction au milieu d’une période de hausse rapide des températures et d’échec des objectifs climatiques.

Même avec la paralysie quasi totale de l’utilisation des énergies fossiles, l’humanité se dirige vers une catastrophe. L’Accord de Paris, traité international juridiquement contraignant sur le changement climatique, a été adopté par 196 pays, qui se sont engagés à tout mettre en œuvre pour limiter le réchauffement climatique au plus près de 1,5°C.

Mais atteindre cet objectif s’est avéré presque impossible. Selon le rapport d’octobre de l’ONU sur le changement climatique, les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ont été insuffisants pour atteindre cet objectif d’ici la fin du siècle.

Ce genre de sombre perspective pousse de plus en plus de chercheurs à se tourner vers la géo-ingénierie en tant que dernier recours possible.

Tout comme les particules libérées par un énorme volcan – il a été démontré que les éruptions précédentes entraînaient une baisse de température – l’injection de dioxyde de soufre en aérosol dans la stratosphère peut avoir des résultats similaires.

Bien qu’il existe un consensus parmi les experts sur le fait qu’il y a de fortes chances que ces particules puissent assombrir et refroidir la surface en dessous, nous commençons tout juste à comprendre les effets secondaires possibles, en particulier à l’échelle mondiale.

Par exemple, les fluctuations de température peuvent déclencher des conditions météorologiques extrêmes, telles que des inondations, dans des endroits inattendus à travers le monde. Une augmentation des réservoirs locaux pourrait même permettre à des maladies comme le paludisme de se propager, comme le rapporte The New Yorker.

Ensuite, il y a le fait que les efforts de géo-ingénierie d’un pays peuvent également avoir des ramifications politiques vastes et potentiellement désastreuses.

« Nous pensons qu’aucun système de gouvernance ne peut en décider, et qu’aucun n’est plausible », a déclaré au magazine Frank Biermann, politologue à l’Université d’Utrecht. « Vous auriez à prendre des décisions sur la durée, le degré – et s’il y a des conflits – » nous voulons un peu plus ici, un peu moins ici « – tout cela doit être jugé. »

En bref, c’est une idée très controversée qui pourrait tout simplement ne jamais décoller, car il faudrait que tout le monde l’approuve.

Par exemple, la seule fois où des scientifiques ont activement essayé d’essayer l’idée, elle a été fermée presque immédiatement, des groupes d’activistes écrivant une lettre que même l’écologiste Greta Thunberg a signée.

Malgré l’opposition, les dirigeants mondiaux sont de plus en plus désespérés alors qu’ils font face au baril d’une catastrophe climatique aux proportions sans précédent.

« La géo-ingénierie en tant que solution possible à cette catastrophe deviendra certainement la seule option de dernier recours si nous, en tant que communauté mondiale, continuons sur la voie sur laquelle nous sommes », a déclaré l’écologiste Anote Tong, ancien président de Kiribati, une petite nation insulaire qui a été grandement affectée par l’élévation du niveau de la mer, a-t-il déclaré au New Yorker.

Viendra-t-il un moment où l’humanité devra recourir à des mesures aussi drastiques que la géo-ingénierie ? Compte tenu de l’histoire récente, ce n’est pas tout à fait hors de question.

