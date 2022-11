Les fibres alimentaires «invisibles» pourraient rendre les aliments plus sains sans interférer avec le goût

Les chercheurs ont mis au point une « fibre invisible », connue sous le nom de FiberX, capable d’ajouter jusqu’à 20 % de fibres supplémentaires aux repas des gens sans provoquer de changement détectable dans la couleur, la texture ou la saveur des aliments. Les fibres jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l’organisme et dans le maintien de la santé, car elles aident à prévenir l’obésité, le diabète de type 2 et certaines maladies cardiovasculaires. De plus, ils sont chargés de favoriser la motricité intestinale et de participer à la composition des matières fécales.

Le composé a été développé en partenariat avec le groupe Microtec Engineering et promet d’enrichir la qualité nutritionnelle des aliments. Selon le professeur agrégé Asgar Farahnaky, les aliments de base et courants dans l’alimentation des gens peuvent désormais contenir des fibres supplémentaires sans aucun changement de goût, de texture ou de couleur, l’un des principaux facteurs de la faible acceptabilité des suppléments de fibres disponibles dans le commerce.

Les scientifiques ont réussi à produire cette nouveauté à partir d’amidon, la réserve énergétique des plantes, grâce à l’application de traitements chimiques qui ont modifié la structure moléculaire de l’amidon du manioc, du blé et du maïs. Ces réactions chimiques rendent l’amidon moins digeste, ainsi que les fibres naturelles, ce qui confère tous les avantages déjà mentionnés.

Lors d’essais de goût avec des pains et des gâteaux, l’équipe a découvert qu’ils pouvaient ajouter entre 10 et 20 % de fibres en plus aux aliments avant que les gens ne commencent à remarquer une différence. Des tests en laboratoire ont montré que le processus de modification chimique était capable de convertir plus de 80 % de l’amidon en fibres alimentaires.

Fibres sans produits chimiques

Désormais, les chercheurs vont travailler pour arriver à ce même résultat par des méthodes physiques ou enzymatiques, une meilleure méthode pour l’environnement et qui garantira l’information sur l’étiquette que le complément est « sans produits chimiques ».

Autre point intéressant pour l’équipe, le partenariat établi avec la Fight Food Waste Cooperative, qui vise à utiliser les amidons et les fibres résiduelles comme matière première pour FiberX. Farahnaky voit de grandes possibilités dans l’utilisation de cette technologie : « L’industrie alimentaire aura accès à de grandes quantités de fibres alimentaires invisibles à un prix abordable pour fournir des aliments riches en fibres aux consommateurs. »

