La Chine accusée d’avoir utilisé la force pour récupérer les débris d’une fusée écrasée

Les choses entre la Chine et les Philippines ne semblent pas aller bien après que l’épave d’une fusée Longue Marche 5B a été repérée par des Philippins dimanche (20) près de l’île de Pagasa, une région contrôlée par le pays. Selon le vice-amiral Alberto Carlos, de la marine philippine, alors qu’il remorquait l’objet métallique, un navire chinois s’est approché d’eux et a bloqué leur route à deux reprises et a finalement pris la force. Les Chinois ont coupé le câble de remorquage attaché au bateau. L’équipage ne s’est pas battu et personne n’a été blessé.

La position de la Chine sur l’événement est contraire à celle présentée par les Philippines. Selon les Chinois en réponse à Presse associéel’épave a été récupérée après des entretiens amicaux avec la marine philippine.

Ce qui amplifie les tensions, c’est l’endroit où l’épave a été retrouvée. L’île de Pagasa appartient à la région de l’île de Spratly, un lieu disputé par plusieurs pays tels que Brunei, la Malaisie, les Philippines, Taïwan et le Vietnam. Ces nations contestent les revendications de contrôle de toute la région, également connue sous le nom de mer de Chine méridionale.

Au moment même où se produisaient les frictions causées par le naufrage, le vice-président des États-Unis, Kamala Harris, visitait l’île de Palawan, aux Philippines. Dans un discours, même sans mentionner la Chine, Harris a condamné l’intimidation qui se produit dans les conflits sur la région et a montré son soutien aux Philippins. « Nous sommes à vos côtés pour faire respecter les règles et réglementations internationales relatives à la mer de Chine méridionale », a-t-elle déclaré.

La fusée Longue Marche 5B

Le modèle de fusée de transport lourd a déjà été utilisé par la Chine pour certaines missions, mais l’épave retrouvée est probablement le résultat d’un lancement qui a eu lieu le 31 octobre. La fusée Longue Marche 5B emportait Mengtian, le dernier module pour la construction de la station spatiale Tiangong. La station devrait ouvrir des installations pour les missions commerciales et les visites touristiques à l’avenir.

