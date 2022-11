Même dans le désert, le Qatar importe des tonnes de sable pour la Coupe du monde ; comprendre

Pour accueillir la Coupe du monde 2022, le Qatar a dû importer un matériau très important, principalement pour la construction civile : le sable. La deuxième ressource naturelle la plus extraite au monde a été utilisée dans le pays du Moyen-Orient pour entretenir les attraits touristiques des villes et poursuivre les constructions faites spécialement pour recevoir le public de la compétition mondiale.

La question demeure : pourquoi un pays comme le Qatar, situé en plein désert, a-t-il besoin d’importer du sable ? L’océanographe Beatriz Mattiuzzo, à la demande du portail UOL, a effectué une analyse sur ce fait. Selon Mattiuzzo, pour que la construction soit utile, les grains de sable doivent obéir à certaines normes, comme avoir une certaine angularité, comme celles que l’on trouve dans les lits, les berges et à certains endroits de la côte.

Selon elle, les grains trouvés dans le désert sont généralement très usés, ne répondant plus au standard idéal pour la construction, une situation qui a poussé le Qatar à recourir à l’importation de ce matériau, même avec d’immenses zones désertiques. Le sable est également utilisé pour lutter contre l’érosion des plages, comme la célèbre Pearl Island, créée au Moyen-Orient, et qui est considérée comme une « attraction incontournable » à Doha, dans le pays hôte de la Coupe du monde 2022.

Image : île artificielle Pearl-Qatar à Doha. Crédits : Leonid Andronov/

L’extraction de sable s’est développée au cours des dernières décennies, principalement dans les pays d’Afrique et d’Amérique latine, un facteur qui a même attiré l’entrée de groupes illégaux et de criminels dans le commerce d’extraction et d’exportation de la ressource en méga quantités pour la vente illégale. Cette activité, selon le rapport de Modern Slavery in the Construction Industry, a conduit à l’augmentation d’une autre pratique répréhensible : le travail forcé des enfants.

L’extraction de sable et ses impacts

Les impacts de cette pratique sont innombrables et imprègnent les domaines économiques, sociaux et environnementaux. Le commerce illégal de sable est présenté, selon les données de Transnational Crime and the Developing World et dans le rapport PNUE-INTERPOL – Rise of Environmental Crime, comme le troisième crime le plus important avec les revenus les plus élevés à l’échelle mondiale. Les montants déplacés sont d’environ 199,98 milliards de dollars US et 349,98 milliards de dollars US.

Il est important de penser que la concurrence pour cette ressource, qui se raréfie, est un exemple de la manière dont l’environnement est souvent dégradé dans le seul but de répondre à des demandes spécifiques qui favorisent peu de personnes ou de groupes, comme dans le cas du Qatar, sans compte tenu des dommages socio-environnementaux réels générés par ce processus d’extraction.

