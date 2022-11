Les entreprises investissent dans la technologie pour lire dans les pensées des employés

Depuis quelques années, plusieurs entreprises technologiques sont apparues sur le marché proposant des appareils capables de scanner le cerveau des employés. Oui, de nombreux employeurs veulent pouvoir lire dans les pensées de leurs employés.

LA InnerEyepar exemple, est une startup israélienne qui dit que son casques combiner l’apprentissage automatique avec les facultés de l’esprit humain, dans le but d’aider les travailleurs à éviter l’indécision et à travailler plus rapidement. « En connectant les humains et les machines, le InnerEye combine le meilleur des deux mondes », indique le site Web de l’entreprise.

Une autre entreprise qui travaille dans la même ligne, la nord-américaine émotionnelaffirme pouvoir suivre le bien-être des employés grâce à ses appareils d’électroencéphalographie sans fil (EEG).

Comme le rapporte la revue scientifique Spectrede l’Institut américain des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE), il s’agit d’un marché en plein essor et les employeurs commencent à investir.

Évidemment, les justifications de l’intérêt sont « les meilleures possibles » (dans la conception des chefs). L’argument général pour cette classe d’appareils est qu’il s’agit d’un outil conçu non seulement pour augmenter la productivité, mais pour assurer le bien-être des employés.

Peuvent-ils techniquement surveiller les employés ? Ils peuvent, mais juste pour leur bien.

En aidant les employés à prendre des décisions rapides, presque insensées, l’intelligence artificielle de l’IA InnerEye transforme les travailleurs ordinaires en surhumains. déjà le émotionnel veut juste garder les employés à l’aise.

« Nous ne négligeons pas le potentiel dystopique de cette technologie », a déclaré Tan Le, PDG et co-fondateur de émotionnel🇧🇷 « Nous sommes donc très soucieux de choisir des partenaires qui souhaitent introduire cette technologie de manière responsable – ils doivent avoir un véritable désir d’aider et de responsabiliser les employés. »

il a dit à Spectre que les données de leurs EEG appartiennent au travailleur, qui doit « permettre explicitement qu’une copie de ses scans soit partagée de manière anonyme avec ses supérieurs ».

Reste à savoir si ceux qui subiront un scanner cérébral – les employés – voudront que cela se produise. « Je pense que les employeurs manifestent un intérêt considérable », a déclaré Karen Rommelfanger, fondatrice de l’US Institute of Neuroethics. « Je ne sais pas s’il y a un intérêt significatif de la part des employés. »

Est-ce vous? Autoriseriez-vous votre patron à lire dans vos pensées ?

