Quelle est la circonférence du Soleil ?

Comme vous le savez, le Soleil est le plus gros objet du système solaire. Cependant, par rapport aux autres étoiles de la Voie lactée, elle est loin d’être en tête du classement par taille. La géante rouge Bételgeuse, par exemple, est 700 fois plus grosse qu’elle et 14 000 fois plus lumineuse.

Bien qu’il soit le plus gros objet de notre voisinage planétaire, le Soleil ne fait pas partie des plus grandes étoiles de la Voie lactée. Image : Apheléon –

Depuis que nous sommes enfants, quand nous allons dessiner le Soleil, nous commençons par faire un cercle. Mais, en fait, l’étoile n’est pas parfaitement ronde – elle l’est presque. Son diamètre équatorial et son diamètre polaire ne diffèrent que de 10 km. Avec un rayon moyen de 696 000 km, le diamètre est calculé à près de 1,4 million de km (plus précisément, 1 392 000).

Selon la NASA, ces chiffres signifient que 109 Terres pourraient s’aligner sur la face du Soleil, soit un total de 4 370 006 km de circonférence. Et s’il était creux, plus d’un million de planètes de la taille de la nôtre tiendraient dedans.

Comment les astronomes calculent-ils ces mesures ?

D’après le site espace.com, certaines caractéristiques sont obtenues plus directement, d’autres moins. Par exemple, la distance à la Terre, appelée Unité Astronomique (UA), est mesurée par des ondes radar dirigées vers une planète dans une position favorable de son orbite (par exemple Vénus, quand elle et la Terre sont du même côté du Soleil et aligné avec l’étoile).

Contrairement à la croyance populaire, le roi des étoiles n’est pas jaune, mais blanc. Image : Observatoire de la dynamique solaire (SDO)/NASA

La taille réelle de notre étoile est obtenue à partir de sa taille angulaire et de sa distance. La masse peut être mesurée à partir du mouvement orbital de la Terre, ou de toute autre planète, en utilisant la troisième loi de Kepler (dans un référentiel fixe sur le Soleil, le carré de la période de révolution d’une planète autour d’elle est proportionnel au cube de la demi-grand axe de l’ellipse représentant l’orbite de la planète). Connaissant donc la masse et son rayon, nous avons la densité moyenne.

D’autres caractéristiques sont déterminées à partir de modèles. Par exemple, l’équation d’équilibre hydrostatique, qui permet de déterminer la pression et la température au centre de l’étoile, en supposant qu’elles doivent être extrêmement élevées pour supporter le poids des couches les plus externes.

Évidemment, toutes les données sont des estimations. Xavier Jubier, chercheur sur les éclipses, crée des modèles détaillés d’éclipses solaires et lunaires pour déterminer précisément où l’ombre de la Lune tomberait lors d’une éclipse solaire. Cependant, lorsqu’il a combiné de vraies photos et des observations historiques avec les modèles, il a découvert que les formes précises des éclipses n’avaient de sens que s’il augmentait le rayon du Soleil de quelques centaines de kilomètres.

Même les données de missions spatiales telles que l’Observatoire de la dynamique solaire (SDO) de la NASA alignées sur les mesures des planètes intérieures à travers la face du Soleil n’affinent pas son rayon avec la précision souhaitée.

« C’est plus difficile que de simplement mettre une règle sur ces images et de déterminer la taille du Soleil. SDO n’est pas assez précis pour comprendre cela », a déclaré le chercheur de la NASA Ernie Wright. « De même avec les transits de Mercure et de Vénus. Une mesure basée sur eux n’est pas aussi précise que nous le souhaiterions. Selon Wright, des articles distincts utilisant diverses méthodes ont produit des résultats qui diffèrent jusqu’à 1 500 km.

Le Soleil est classé comme une étoile de type G – également appelée étoile naine G ou naine jaune (bien que, comme les autres étoiles de type G, il soit en fait blanc, montrant du jaune à travers l’atmosphère terrestre).

Généralement, les étoiles grossissent en vieillissant. Les scientifiques estiment que dans environ 5 milliards d’années, le Soleil commencera à utiliser tout l’hydrogène en son centre, gonflant en une géante rouge pour s’étendre au-delà de l’orbite des planètes intérieures, y compris la Terre. L’hélium deviendra suffisamment chaud pour brûler en carbone et former de l’oxygène. Ces éléments s’accumuleront alors au centre du Soleil.

Plus tard, l’étoile éjectera ses couches externes, formant une nébuleuse planétaire et laissant derrière elle un noyau mort de carbone et d’oxygène – une étoile naine blanche très dense et chaude, de la taille de la Terre.

Bien que le Soleil soit une étoile typique à bien des égards, il a une qualité qui se démarque le plus : c’est un être solitaire. La plupart des étoiles ont un compagnon, avec une partie d’un système triple ou même quadruple.

Cependant, certaines lignes soutiennent que cette carrière solo n’a peut-être pas toujours été comme ça. Les recherches suggèrent que le compagnon du Soleil pourrait avoir été un grand binaire, situé jusqu’à 17 fois plus loin du Soleil que Neptune, ce qui facilite son désengagement.

