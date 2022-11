Révélation : la « prophétie » de Newton indique quand la fin du monde pourrait arriver

Isaac Newton était l’un des noms les plus importants de la science moderne. Le physicien, mathématicien et astronome est né le 25 décembre 1642 en Angleterre, cependant sa proximité avec la religion va au-delà de sa date de naissance. L’Anglais était également un grand érudit en théologie et a même développé une prophétie selon laquelle l’apocalypse se produirait entre 2060 et 2374.

L’intérêt simultané pour la science et le mysticisme peut sembler étrange, mais il n’était pas rare de trouver des gens de l’époque avec des goûts similaires. La théologie était la plus grande « science » de l’époque, et Newton n’était pas différent en nourrissant une passion pour elle. Mais cela ne nie pas son énorme contribution à la science, même ses prophéties sur l’apocalypse ont été développées à partir de méthodes scientifiques pour comprendre les codes mathématiques qu’il croyait contenus dans la Bible chrétienne.

Isaac Newton et le Livre de Daniel

La théorie de la fin du monde de Newton se retrouve dans ses manuscrits qui appartiennent maintenant à la collection de l’Université hébraïque de Jérusalem. Il y dit que le monde finirait après 2060, selon les visions apocalyptiques des livres du prophète Daniel et de l’Apocalypse. C’est à Daniel qu’ils ont recueilli le plus d’informations pour développer leur prophétie. Dans le livre, la fin des temps est prédite pour « un temps, des temps et la moitié d’un temps » après que la corruption et l’arrogance dominent le monde.

L’expression « un temps, des temps et un demi-temps » utilisée pour dater la fin du monde indique « un an, deux ans et un demi-an », soit 1260 jours – dans la bible chrétienne une année compte 12 mois de 30 jours . Pour Isaac, les jours signifiaient en fait des années et en tant qu’anti-catholique fort qu’il était, la corruption dominait le monde lorsque l’Église catholique a été établie par le Saint Empire romain germanique, en 800 après JC. L’apocalypse se produira donc 1260 ans plus tard, en 2060 après JC.

Cependant, dans le même livre, la fin de l’humanité est aussi datée de « 2300 soirs et matins » lorsque le sanctuaire sera restauré (Dn 8,14) et de 1290 jours « à partir du moment où l’holocauste perpétuel sera aboli et les ravages dévastateurs l’abomination sera établie » (Daniel 12,11). Avec ces données, il a stipulé trois intervalles de temps pour que l’apocalypse se produise 2132-2370, 2060-2344 et 2132-2374, donc cela pourrait se produire entre 2060 et 2374.

