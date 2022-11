Pourquoi les experts disent que la rougeole est une « menace mondiale imminente »

Selon un rapport conjoint de l’OMS et de l’Agence de santé publique des États-Unis, plus de 40 millions d’enfants dans le monde n’ont pas reçu le vaccin contre la rougeole l’année dernière.

Plus de 40 millions d’enfants n’ont pas été vaccinés contre la rougeole en 2021: l’Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis le disent dans un rapport conjoint, estimant que dans le monde, il y a au moins 25 millions d’enfants qui n’ont pas ont reçu la première dose et 14,7 autres qui ont sauté la seconde. « Ce déclin – indiquer les deux organismes de santé – est un revers important dans les progrès mondiaux vers l’éradication et le maintien de l’éradication de la rougeole, laissant des millions d’enfants vulnérables à l’infection”.

Quarante millions d’enfants sans vaccin contre la rougeole

La baisse de la couverture vaccinale, précisent l’OMS et le CDC, est due aux retards des campagnes de vaccination liés à la pandémie de Covid-19. « Cela augmente le risque d’épidémies de rougeole, il est donc temps pour les responsables de la santé publique d’accélérer les efforts de vaccination et de renforcer la surveillance.» soulignent les deux organisations, soulignant qu’en 2021 il y avait environ 9 millions de cas et 128 000 décès dus à la rougeole dans le monde. « Vingt-deux pays ont connu des épidémies importantes et perturbatrices. La baisse de la couverture vaccinale, l’affaiblissement de la surveillance de la rougeole et les interruptions et retards continus des efforts de vaccination en raison de la COVID-19, ainsi que les grandes épidémies persistantes en 2022, signifient que la rougeole est une menace imminente dans toutes les régions du monde.”.

Pour le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, les vaccinations antirougeoleuses manquées sont « le paradoxe de la pandémie. Alors que les vaccins COVID-19 ont été développés en un temps record et déployés dans le cadre de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire, les programmes de vaccination de routine ont été gravement perturbés et des millions d’enfants ont manqué des vaccinations vitales contre des maladies mortelles comme la rougeole.”.

Vaccin contre la rougeole et immunité collective

La rougeole est une maladie infectieuse causée par un virus du genre morbillivirus (famille des Paramyxoviridae), l’un des plus contagieux, mais elle est presque entièrement évitable par la vaccination. Une couverture vaccinale (2 doses) de 95 % ou plus de la population est nécessaire pour obtenir une immunité collective, mais globalement, elle est bien inférieure à ce seuil, avec seulement 81 % des enfants recevant la première dose et 71 % ayant terminé le cycle de vaccination. « Ce sont les taux de couverture mondiaux les plus bas de la première dose de vaccination depuis 2008, même si la couverture elle-même varie selon les pays », soulignent les experts, appelant à « une action coordonnée et collaborative de tous les partenaires aux niveaux mondial, régional, national et local pour prioriser les efforts pour trouver et vacciner tous les enfants non protégés. »

« Le nombre record d’enfants sous-vaccinés et sensibles à la rougeole montre les dommages profonds que les systèmes de vaccination ont subis pendant la pandémie de COVID-19 – a déclaré le directeur du CDC, le Dr Rochelle P. Walensky – . Les épidémies de rougeole sont la preuve des faiblesses des programmes de vaccination, mais les responsables de la santé publique peuvent utiliser la réponse aux épidémies pour identifier les communautés à risque, comprendre les causes de la sous-vaccination et aider à fournir des solutions adaptées localement pour garantir que les vaccins sont disponibles pour tous.”.