Un séisme de magnitude 5,9 fait des dizaines de blessés en Turquie

Lundi (21), un tremblement de terre de magnitude 5,6 a frappé l’Indonésie, tuant plus de 160 personnes et en blessant 700 autres. Maintenant, la nouvelle vient de Turquie, où les dégâts causés par une secousse de 5,9 ont blessé au moins 68 habitants de la ville de Golkaya, dans la province de Duzce.

Plusieurs bâtiments ont été détruits par le tremblement de terre qui a frappé le nord-ouest de la Turquie cette semaine. Image : Move2Turkey

Selon la présidence du pays chargée de la gestion des catastrophes et des urgences, le tremblement de terre a commencé à 4h08 du matin mercredi (23), heure locale (22h08 mardi, heure de Brasilia) et a été ressenti à Istanbul, la capitale Ankara et d’autres endroits de la région. .

Selon l’agence de presse Presse associéedes dizaines de répliques ont été signalées, dont une d’une magnitude de 4,3.

Les personnes qui ont quitté leur domicile dans la panique au milieu de la nuit et se sont retrouvées blessées ont été soignées dans les hôpitaux de Golkaya et des villes voisines avec des blessures de gravité variable. La plupart des blessures ont été causées par des actions désespérées, comme sauter d’un balcon ou d’une fenêtre.

« Bien que le tremblement de terre ait endommagé de nombreux bâtiments à Golkaya, nous n’avons heureusement subi aucune destruction ou perte sérieuse », a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d’une conférence de presse.

Les écoles ont été fermées par précaution. Le revêtement extérieur et des parties du toit d’un palais de justice se sont effondrés. Une mosquée du village de Saridere, près de l’épicentre du séisme, a également subi des dommages et a été fermée, a rapporté l’agence de presse officielle Anadolu.

Comme la plupart des autres habitants de Duzce, Sebahattin Ozturk, 64 ans, dormait lorsque le tremblement de terre a frappé. « Il y avait beaucoup de bruits comme des explosions, puis ma femme a commencé à crier », a-t-il déclaré à l’AP. « Des bouteilles et des pots de fleurs sont tombés et les portes de nos armoires ont claqué. »

En 1999, environ 1 700 personnes sont mortes à Duzce à la suite d’un tremblement de terre en août, et 800 autres à la suite d’une puissante secousse en novembre. Le Turc Ahmet Cevat Algun dit que l’épisode de cette semaine rappelle les événements. « Je pense que cela a pris 40 à 45 secondes, comme en novembre 1999. Nous avions tellement peur que nous ne savions pas quoi faire. Nous avons encore vécu la même chose. »

Les responsables ont déclaré qu’environ 80% des bâtiments de la région avaient été reconstruits ou rénovés après les deux événements de cette année-là.

