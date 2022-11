Un sonar sous-marin révèle l’une des plus anciennes épaves de Norvège

Lors d’une enquête menée au fond d’un lac en Norvège, axée sur la recherche de munitions non explosées de la Seconde Guerre mondiale, les archéologues ont découvert les restes d’un mystérieux navire qui pourrait être l’une des plus anciennes épaves du pays.

Les images sonar montrent la coque du navire en bois de 10 mètres de long à une profondeur d’environ 410 m sous la surface du lac Mjøsa (prononcé « Miossá »), à environ 100 km au nord de la capitale Oslo.

Un véhicule sous-marin autonome équipé d’un sonar a détecté un navire qui aurait coulé il y a 700 ans dans un lac près d’Oslo, la capitale de la Norvège. Image : FFI/NTNU

« Ce que l’on sait de la construction du navire suggère qu’il a été construit il y a 700 ans, peu de temps après la transition des navires vikings aux conceptions médiévales avec une proue et une poupe distinctes », a déclaré l’un des auteurs de l’étude, Øyvind Ødegård, archéologue à l’Université norvégienne. of Science and Technology (NTNU), dans une interview avec le site la science en direct🇧🇷

Selon le chercheur, les images sonar montrent le contour de quelque chose qui pourrait être une poupe. « Si c’est le cas, alors cela n’apparaît pas vraiment avant les années 1300. »

Jusqu’à présent, le mauvais temps et la mauvaise visibilité ont empêché les archéologues d’enquêter sur le site de l’épave avec un équipement photographique, et il semble que cela ne sera pas possible tant que les conditions ne s’amélioreront pas l’année prochaine.

Ødegård dit que les images capturées par les ultrasons montrent clairement la structure différente d’un navire « construit avec du clinker », une méthode de construction de bateaux nordique traditionnelle dans laquelle les planches de la coque se chevauchent, pour le rendre plus léger. Au cours de la période médiévale, cette méthode a été remplacée par des planches jointes en douceur sur des navires «carvel-built» plus solides, une innovation méditerranéenne.

Le lac Mjøsa est une route commerciale vitale entre les communautés productives depuis au moins l’ère viking (VIIIe au XIe siècles), qui a attiré les chercheurs pour la possibilité de trouver des objets culturels dans les profondeurs.

« La découverte de l’épave était presque un sous-produit de la mission initiale de cartographier les munitions déversées », a-t-il déclaré. « Je m’attendais à trouver certaines choses – c’est pourquoi je participais à l’étude. »

Pour cartographier le lac, ils ont utilisé le véhicule sous-marin autonome (AUV) Hugin de l’Institut norvégien de recherche sur la défense (FFI). L’AUV est équipé d’un sonar – navigation et portée sonores – qui utilise les réflexions des impulsions sonores pour créer des images acoustiques détaillées de l’environnement, même dans des environnements à faible luminosité tels que les profondeurs des lacs. Plusieurs images acoustiques de l’AUV ont été utilisées pour réaliser un modèle tridimensionnel de l’épave.

L’équipe en a déduit que le navire aurait eu un seul mât avec une voile carrée – un peu comme un navire viking – mais qui semble avoir arboré un gouvernail central, plutôt que le gouvernail viking traditionnel sur le côté droit de la coque.

Ødegård pense qu’il pourrait y avoir des épaves encore plus anciennes dans le lac. « Si nous allons trouver une épave viking en Norvège, alors Mjøsa est probablement l’endroit avec le plus de potentiel pour une telle découverte. »

