La société veut envoyer un rover « chargeur » ​​sur la Lune d’ici 2025

Avec l’augmentation des actions visant l’exploration lunaire, plusieurs agences spatiales à travers le monde cherchent à optimiser les missions avec l’utilisation de robots et d’humains. Par conséquent, un rover «chargeur», capable de fournir de l’énergie à d’autres appareils d’exploration, rejoindra l’infrastructure lunaire d’ici 2025. De plus, la construction d’une station spatiale, qui orbitera autour de la Lune, devrait avoir lieu d’ici la fin de cette année. décennie. La base sera en permanence à proximité du pôle sud du satellite naturel de la Terre.

Les cratères situés en permanence près du pôle sud présentent un intérêt particulier pour les scientifiques, car leurs intérieurs vierges peuvent contenir des preuves du passé du système solaire. Comme les rayons du soleil n’atteignent pas l’intérieur de ces cratères, tout rover les explorant devra compter sur la puissance limitée de ses batteries embarquées.

Lire la suite:

C’est avec cette situation en tête que la startup STELLS SPACE, basée à Toronto, a proposé de faire atterrir un rover, chargé de fournir de l’énergie à d’autres appareils sur la Lune, d’ici 2025. Dans un communiqué, la société affirme que « toutes les futures missions vers la Moon devra faire face à une grande restriction, l’énergie ». Ce que fait STELS, c’est : comprendre comment le système fonctionne sur Terre pour le transporter dans l’Espace.

Le rover placerait un « cube de chargement » à l’intérieur du cratère, puis se garerait au bord du site, là où le soleil atteint, et déploierait ses panneaux solaires. De cette façon, il serait possible de transmettre l’électricité produite via un câble au hub de charge à l’intérieur du cratère, où les rovers d’exploration pourraient se connecter et se recharger. Le processus de charge est conçu pour être sans fil.

Image : Rover chargé de fournir la recharge sans fil pour d’autres appareils qui exploreront la Lune. Crédits : STELLS

Recharge sans fil pour les mobiles

La recharge sans fil, a ajouté la société, fonctionnerait bien dans le vide de l’espace. Pour accroître la fiabilité de la technologie, l’entreprise utilise des composants développés pour les rovers martiens, les satellites géostationnaires et les sondes spatiales lointaines. Selon STELS, « Ce projet vise à faire de l’exploration de la Lune une étape significative vers l’objectif ultime d’une présence à long terme sur la Lune ».

Ce n’est pas la seule initiative qui vise à favoriser l’exploration lunaire. En 2020, la NASA a attribué un contrat à NOKIA pour créer un système de communication LTE/4G sur la Lune. pH Matters a reçu un financement pour développer des piles à combustible régénératives capables de produire et de stocker de l’énergie sur la surface lunaire. L’Agence spatiale européenne, quant à elle, dirige le développement d’un système de navigation par satellite lunaire qui étendra la portée des satellites GPS jusqu’à la Lune.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !