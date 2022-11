L’ours polaire et l’hybride grizzly pourraient émerger en raison du réchauffement climatique

Les ours polaires ont pour habitat naturel l’extrême nord de la planète, dans les régions arctiques. Les ours bruns ont une large répartition géographique en Amérique du Nord et en Asie. En Europe, quelques spécimens d’entre eux peuvent encore être vus dans des zones plus montagneuses et isolées. Cependant, avec le réchauffement climatique et la fonte des glaciers qui en découle, ces deux espèces pourraient commencer à cohabiter dans le même espace, favorisant l’émergence d’hybrides d’ours polaires et d’ours bruns.

La fonte des zones de l’Arctique que les ours polaires utilisent pour se nourrir, comme les phoques, amène ces animaux à chercher de la nourriture dans d’autres endroits plus au sud dans les régions polaires. Dans le même temps, des zones gelées, auparavant inhabitables pour les ours bruns, servent désormais d’habitat à cette espèce. L’agence russe Tass a déjà rendu compte de l’approche géographique de ces espèces dans l’Extrême-Orient russe, où vivent les ours polaires.

Les scientifiques pensent que la cohabitation de cet endroit facilitera l’hybridation de l’espèce. » Les ours bruns s’installent dans la toundra. Ils ont été vus dans le cours inférieur de la rivière Kolyma, où vivent les ours polaires », a déclaré à TASS Innokentiy Okhlopkov, un scientifique de l’Académie russe des sciences (RAS).

Contexte d’hybridation des ours polaires et des grizzlis

L’hybridation de ces deux espèces d’ours n’a rien de nouveau. La première fois qu’un hybride d’un ours polaire et d’un grizzli, connu sous le nom d’ours grolar, a été vu, c’était en 2006 au Canada. Les scientifiques ont analysé une carcasse d’un animal tué par des chasseurs et ont observé que ce qui était jusque-là considéré comme un spécimen de l’espèce polaire, avait des caractéristiques très différentes. Après analyse de l’ADN, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un croisement entre les deux espèces.

Un autre spécimen hybride a été trouvé en 2010, également au Canada. Le spécimen, cependant, était le résultat d’un croisement entre un animal brun et un autre déjà hybride. Cela a confirmé la présence d’autres ours grolar dans la région.

Habitudes de ces animaux

Les ours polaires sont la plus grande espèce de la famille des ursidés. Ce sont presque exclusivement des animaux carnivores et leur régime alimentaire est basé sur l’alimentation des phoques, mais ils peuvent aussi se nourrir de petits mammifères, d’oiseaux, de poissons et de légumes. Pendant ce temps, les ours bruns ont un régime alimentaire varié, se nourrissant d’insectes, de fruits et de végétation, en plus d’autres mammifères.

Les animaux hybrides partagent les caractéristiques des deux espèces, ce qui peut faciliter leur survie. Les experts entrants soulignent qu’ils peuvent contribuer à l’extinction des ours polaires en raison du gène des ours bruns qui se démarque des autres espèces.

