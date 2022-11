Et si les Néandertaliens l’avaient emporté ?

Nous avons atteint la barre incroyable des 8 millions d’humains dans le monde, mais si au lieu de homo sapiens l’emporter, nous avions homo néandertalien marcher sur la Terre? Les Néandertaliens sont apparus il y a environ 400 000 ans et ont cohabité sur la planète pendant au moins 2 800 ans avec les humains modernes. Son extinction a eu lieu il y a environ 35 000 ans et la dispute pour l’espace avec le nouveau groupe humain a causé sa disparition. A partir de là le sapiens ont continué à se développer technologiquement et à augmenter leur progéniture jusqu’à nos jours. Mais les choses auraient pu être très différentes s’ils avaient gagné la « guerre » pour la survie.

On pense que le plus grand nombre d’hommes de Néandertal ayant jamais existé simultanément sur la planète n’était pas supérieur à 10 000 individus. C’est comme si dans un espace où vivent aujourd’hui 800 000 personnes, une seule d’entre elles vit. Ces anciens humains, en plus d’être peu nombreux, vivaient également en petits groupes composés principalement de leurs familles. Le fait qu’ils vivent en petits groupes peut également avoir contribué à leur extinction. Sans beaucoup de contacts avec des étrangers, la variabilité génétique des Néandertaliens était moins diversifiée, facilitant les mutations qui auraient pu entraver leur permanence.

Vie en société et développement des technologies

Non seulement cela, mais ils n’étaient pas très amicaux avec Néandertal en dehors de votre groupe familial. Alors même s’ils nous surpassaient, il leur serait difficile de développer des villes et une grande progéniture comme la nôtre. Aussi pour cette raison, la création d’un réseau pour faciliter l’échange de technologies, de connaissances et même de nourriture en temps de crise n’existait probablement pas.

Bien que moins nombreux, s’ils existaient encore aujourd’hui au lieu des homo sapiens, probablement des animaux qui se sont éteints grâce à l’influence humaine, ont peut-être cohabité sur la planète avec des Néandertaliens. Un exemple est les mammouths, qui ont disparu en raison de la nécessité d’approvisionner une population croissante. Par ailleurs, des problèmes tels que le changement climatique causé par l’effet de serre pourraient ne pas exister sans le développement et le partage des technologies.

