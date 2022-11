Le repas le plus ancien jamais découvert révèle les secrets du comportement animal

A partir de fossiles, il est généralement possible d’obtenir des informations sur le régime alimentaire et le mode de vie d’animaux disparus depuis longtemps, soit en regardant leurs arcades dentaires ou d’autres caractéristiques morphologiques. Cependant, dans les traces d’animaux très primitifs qui se sont éteints il y a plus de 500 millions d’années, retracer ces habitudes peut être plus compliqué.

Malgré cela, des chercheurs de l’Université nationale australienne ont réussi à percer les mystères des animaux de l’ère précambrienne grâce aux restes du dernier nourrissage avant eux sans être fossilisés.

Lire la suite:

Les fossiles sont de la période édiacarienne et remontent à 575 millions d’années, des groupes Kimberella et dickinonia🇧🇷 Les scientifiques ont découvert que ces animaux se nourrissaient d’algues et de bactéries du fond de la mer, mais de différentes manières.

Ceux du groupe dickinonia absorbé la nourriture par son corps pendant qu’il se déplaçait dans l’océan. Alors que ceux du groupe Kimberella ils avaient une bouche, un intestin et une façon de digérer les aliments de la même manière que les animaux modernes. Ces derniers étaient probablement les créatures les plus avancées de l’époque.

fossiles alimentaires anciens

Les chercheurs ont utilisé l’observation de molécules préservées de phytostérols – des substances chimiques végétales naturelles – dans des fossiles anciens pour développer leurs recherches. Même si les intestins de ces animaux se sont détériorés depuis longtemps, les stérols ont été préservés et peuvent encore être analysés.

De la découverte, ils ont souligné que leur grande taille par rapport aux êtres unicellulaires qui vivaient en même temps, pourrait être due à la riche quantité d’énergie et de nutriments contenus dans les algues. De plus, la recherche a confirmé que les animaux édiacariens sont nos plus anciens ancêtres connus.

L’étude de ces êtres est importante pour retracer le processus évolutif des espèces actuelles. « Les biotes édiacariens sont vraiment les fossiles les plus anciens, assez grands pour être visibles à l’œil nu, et ils sont à l’origine de nous et de tous les animaux qui existent aujourd’hui. Ces créatures sont nos racines visibles les plus profondes », souligne Ilya Bobrovskiy, l’un des responsables de l’étude, en réponse à physique🇧🇷

