Guerre d’Ukraine : découvrez le système de défense aérienne Patriot, qui sera utilisé en Pologne

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février de cette année, les pays membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) se sont consacrés à la protection non seulement du territoire ukrainien, mais de toute la région environnante. C’est le cas de l’Allemagne, qui a révélé, ce lundi (21), qu’elle enverrait ses propres missiles Patriot à la Pologne.

Plus tôt ce mois-ci, une explosion a tué deux personnes dans le pays, qui partage une frontière de 526 km avec l’Ukraine. Bien que la situation ait été traitée comme un « accident involontaire », causé par un missile perdu en provenance d’Ukraine même, le gouvernement allemand a tout de même décidé de céder le système de défense anti-aérienne. Il s’agissait du premier incident au cours duquel des armes utilisées dans le conflit ont touché un pays tiers.

« La Pologne est notre amie, notre alliée et, en tant que voisine de l’Ukraine, particulièrement exposée », a déclaré la ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht au journal O Globo.

Conçu par les États-Unis au début des années 1960, le système – composé de radars, d’unités de commandement et de contrôle et de plusieurs missiles intercepteurs – a commencé à être déployé par l’armée américaine, en fait, dans les années 1980, après plusieurs mises à niveau effectuées par le géant de l’équipement.raytheon guerrier. Selon la société, de nouveaux développements techniques continueront d’être ajoutés au système jusqu’en 2048.

Dans sa configuration actuelle, le Patriot est capable de défendre un territoire contre des missiles balistiques tactiques, des missiles de croisière, des drones, des avions et « d’autres menaces » non spécifiées par Raytheon. Voici quelques-uns des objets aéroportés utilisés par la Russie pour attaquer l’Ukraine, et comment les pays de l’OTAN sont préoccupés par leurs propres territoires.

Cependant, l’armée russe utilise également des appareils plus petits tels que des mini-drones qui restent plus près du sol et sont plus difficiles à suivre et à intercepter par le système Patriot.

Selon les forces armées allemandes, le système Patriot, présent ou en passe d’être mis en place dans un total de 18 pays, dispose d’un radar capable de suivre jusqu’à 50 cibles et d’en attaquer cinq à la fois. De plus, les missiles intercepteurs peuvent atteindre une altitude de plus de deux kilomètres et toucher des cibles jusqu’à 160 km.

Détentrice de 12 unités du système, l’Allemagne en a placé deux en Slovaquie. Les détails de l’expédition vers la Pologne seront définis par les ministères de la Défense des deux nations.

La première utilisation du Patriot dans une situation de conflit réel remonte à 1991, lorsqu’il a défendu l’armée américaine et de la coalition, ainsi que des zones peuplées d’Israël, contre les missiles Scud irakiens lors de l’opération Desert Storm. Après quelques modernisations qui ont amélioré l’efficacité du système, le Patriot a été envoyé en Irak en 2003, pendant la guerre menée par les États-Unis dans ce pays.

Depuis lors, plusieurs lancements d’essai ont été interceptés avec succès, bien qu’il faille souvent plusieurs missiles Patriot pour arrêter une seule menace.

L’un des plus grands défis du système, en plus de suivre et de surmonter les technologies opposées, est la question financière. La première acquisition de Patriot par la Pologne a coûté 4,75 milliards de dollars (près de 26 milliards de reais), ce qui représente plus de 25 % du budget de la défense proposé par le pays pour 2023.

Selon le groupe de recherche américain sur la défense RAND, un seul test d’interception peut coûter jusqu’à 100 millions de dollars.

