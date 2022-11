Une tombe découverte en Égypte a un lien curieux avec le Soleil

Pour les Égyptiens, le solstice d’hiver représente la victoire de la lumière du soleil sur l’obscurité, tandis que le solstice d’été coïncide précisément avec la période d’inondation annuelle du Nil. Ainsi, la symbologie des solstices est fortement liée à la renaissance et à la résurrection pour les peuples qui habitaient l’Égypte dans l’Antiquité. La construction des mausolées des pharaons était généralement considérée comme liée à ces symboles. Maintenant, les scientifiques ont découvert la plus ancienne tombe de l’un de ces gouverneurs qui a été construite orientée vers le solstice d’hiver.

La découverte a été publiée dans la revue scientifique Archéologie et archéométrie méditerranéennes par des chercheurs de l’Université de Malaga (UMA) et de l’Université de Jaén (UJA). On pense que la tombe retrouvée dans la nécropole de Qubbet el-Hawa (Assouan) appartenait à un gouverneur de la ville d’Eléphantine, qui vécut vers 1830 av. J.-C., à la fin de la XIIe dynastie. Devant celle-ci, il y avait probablement une statue du gouverneur, qui était positionnée précisément à l’endroit où les rayons du lever du soleil du solstice d’hiver la baignaient.

Planification de la construction de la tombe

L’orientation parfaite du positionnement de la tombe a été obtenue grâce à une méthode simple mise au point par des architectes égyptiens. Ils ont utilisé une perche d’environ 1 mètre de long et une équerre pour calculer parfaitement la position de la tombe à construire et l’emplacement de la statue. En raison des mouvements de notre planète, l’alignement parfait n’existe pas actuellement. Mais les chercheurs, utilisant la datation de l’époque de sa construction, ont utilisé des logiciels reproduisant la production du Soleil à l’horizon à d’autres époques de l’Antiquité.

En plus de se rendre compte qu’en plus du positionnement dirigé au lever du soleil au solstice d’hiver, les archéologues ont également fait une autre remarque. La construction du tombeau a également été prévue pour éviter que sa taille ne corresponde à celle de tout construit auparavant.

