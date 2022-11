Artemis 1 : la NASA perd le contact avec la capsule Orion

Tôt ce mercredi (23), les contrôleurs de la mission Artemis 1 ont perdu le contact avec la capsule Orion pendant 47 minutes. Selon un communiqué de la NASA, la transmission des données a été interrompue à 03h09 (heure de Brasília), et la raison est encore inconnue.

Record réalisé lors du premier survol de la capsule Orion sur la Lune, lundi dernier (21). Image : NASA

Toujours selon l’agence, cela s’est produit alors que les techniciens reconfiguraient une connexion entre l’engin spatial et le Réseau de l’espace lointainle réseau d’antennes radio que les équipes scientifiques utilisent pour communiquer avec toutes leurs missions spatiales.

« La reconfiguration a été menée avec succès à plusieurs reprises au cours des derniers jours, et l’équipe enquête sur la cause de cette perte de signal », indique le communiqué. « L’équipe a résolu le problème avec une reconfiguration côté ville. Les ingénieurs examinent maintenant les données d’événement pour aider à déterminer ce qui s’est passé, et l’officier de commandement et de traitement des données transmettra par liaison descendante les informations enregistrées par Orion pendant la panne pour les inclure dans cette évaluation.

Ils garantissent que l’incident n’a pas endommagé la capsule Orion, qui se prépare à une manœuvre cruciale : vendredi 25, elle utilisera le module de service européen, conçu et déployé par l’Agence spatiale européenne (ESA), pour effectuer une manœuvre qui utilisera la gravité lunaire pour permettre au vaisseau spatial d’entrer dans une soi-disant « orbite rétrograde lointaine » sur la Lune.

« Rétrograde » fait référence au fait que la capsule tournera autour de la Lune dans la direction opposée à la façon dont l’étoile orbite autour de la Terre. Et « lointain » indique, en pratique, qu’Orion atteindra 64 000 km au-delà de notre satellite naturel, ce qui représente le point le plus éloigné dans l’espace lointain qu’un vaisseau spatial d’équipage ait atteint à ce jour.

Après environ cinq jours sur cette orbite, la capsule reviendra au point le plus proche de la Lune, à 100 km d’altitude, d’où il est possible d’observer les caractéristiques distinctes de la surface lunaire, y compris ses cratères d’impact. Il utilisera ensuite ce survol rapproché pour utiliser l’attraction gravitationnelle de la Lune pour accélérer vers la Terre.

En route, il écartera le module de service, pour rentrer dans l’atmosphère à 40 200 km/h. A ce moment-là, prévu pour le 1er décembre, la capsule connaîtra des températures de près de 2 800 degrés Celsius, étant protégée par le plus grand bouclier thermique du monde (cinq mètres de diamètre).

Après une rentrée en toute sécurité, les parachutes se déploieront pour assurer une plongée précise dans l’océan Pacifique au large de la Californie, ce qui représente le test final du vaisseau spatial.

