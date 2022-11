La sonde CAPSTONE termine son orbite autour de la Lune et entre en phase opérationnelle

Lancé à bord d’une fusée Rocket Lab Electron fin juin, le vaisseau spatial CAPSTONE de la NASA vient de boucler son orbite finale autour de la Lune et s’apprête à entamer la phase opérationnelle de la mission, qui devrait durer six mois.

L’animation simule l’orbite du CubeSat CAPSTONE de la NASA. Crédits : NASA Illustration/Daniel Rutter

De la taille approximative d’un four à micro-ondes, le vaisseau spatial est arrivé sur la Lune il y a une dizaine de jours, devenant le premier CubeSat à réaliser une orbite circulaire quasi rectiligne (NRHO), une trajectoire très elliptique qui sera également empruntée par Gateway, le petit espace lunaire station que la NASA prévoit de construire pour être utilisée pour soutenir les équipages du programme Artemis.

« Des missions comme CAPSTONE nous permettent de réduire les risques pour les futurs engins spatiaux en nous donnant une chance de tester notre compréhension et de démontrer les technologies que nous avons l’intention d’utiliser à l’avenir », a déclaré Jim Reuter, administrateur associé de la Direction des missions de technologie spatiale de la NASA, dans une annonce. .

D’après le site espace.com, CubeSat prévoit également de tester deux technologies susceptibles d’aider d’autres futures sondes lunaires à déterminer leur position dans l’espace de manière plus indépendante. L’une est une horloge atomique à l’échelle de la puce. L’autre, un logiciel de navigation installé par Advanced Space, qui a développé CAPSTONE (abréviation de « Expérience d’exploitation et de navigation de la technologie du système de positionnement autonome Cislunar🇧🇷

Lire la suite:

Après avoir surmonté quelques revers en cours de route, tels que la perte de communication avec la Terre et une période de manque de contrôle, la sonde est maintenant prête à 100% pour commencer le travail intense à venir.

« Nous avons travaillé jusqu’ici depuis que nous avons créé l’entreprise il y a plus de 11 ans. L’entrée sur cette orbite sur la Lune valide beaucoup de travail acharné et de courage pour l’équipe combinée des opérations de la mission CAPSTONE », a déclaré Bradley Cheetham, chercheur principal de CAPSTONE et PDG d’Advanced Space. « Les capacités que nous avons démontrées et les technologies qui n’ont pas encore mûri soutiendront les futures missions pour les décennies à venir. »

