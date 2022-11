Une technologie innovante crée une « climatisation » en plein air dans les stades de la Coupe du Qatar

Le temps extrêmement chaud au Qatar, pays hôte de la Coupe du monde 2022, était un point tellement important à discuter qu’il a presque rendu la compétition irréalisable. Les jeux, généralement organisés entre les mois de juin et juillet, devaient être joués entre novembre et décembre, lorsque la température est plus douce. De plus, un autre moyen trouvé par les organisateurs pour contourner la chaleur était l’exigence d’un système de climatisation.

Selon les responsables de la fabrication du système de climatisation, il existe plusieurs points innovants, tels que l’emplacement, la ventilation intégrée à la conception, la question de la durabilité et de l’efficacité, même dans des environnements ouverts. Dans chaque stade, la technologie fonctionnera différemment, mais avec le même objectif : créer des « bulles de refroidissement », situées uniquement là où se trouvent les supporters, les joueurs et le terrain. L’objectif est de laisser ces zones avec des températures comprises entre 18°C ​​et 24°C.

Lire la suite:

Pour le public, des canaux d’air froid ont été placés sous les sièges; quant aux joueurs et à la pelouse, de gros tubes sont sur les côtés et libèrent de l’air froid. Tant dans les tribunes que sur le terrain, les conduits ne sont pas dirigés directement vers les personnes. Le développeur de la technologie, Saud Ghani, médecin à l’Université du Qatar et expert en systèmes de ventilation, a déclaré que le système avait été développé pour que l’air froid « embrasse » doucement les gens, transformant l’environnement en une microbulle climatique.

La climatisation à la Qatar Cup

Ghani a assuré que, pour garantir le bon fonctionnement du système, il est nécessaire d’étudier la taille et la conception du stade et d’empêcher l’entrée d’air chaud. Un autre point important à observer est la recirculation de l’air qui fonctionne différemment dans chaque champ. En raison de la ventilation ciblée, les organisateurs affirment que le système de climatisation peut être activé seulement deux heures avant le début des jeux et qu’il est 40 % plus durable que les autres technologies actuellement utilisées.

Image : Système de refroidissement dans les tribunes des stades au Qatar. Crédits : Reproduction/Fifa

L’ensemble du système de refroidissement est alimenté par une centrale solaire située dans le désert, à 50 kilomètres du stade et sur 10 kilomètres de long. Cette attitude fait partie de l’engagement du Qatar à organiser des jeux sans émissions de gaz à effet de serre. Ghani n’a pas breveté la technologie, espérant qu’elle sera utilisée par d’autres pays chauds pour assurer la sécurité et le confort des événements sportifs. Le seul stade qui n’a pas de système de refroidissement est le 974, la première arène complètement démontable des Coupes du monde.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !