Artemis 1 : l’équipement de la mission a des problèmes

Enfin, après plus de dix ans depuis qu’il a commencé à être développé, le Système de lancement spatial (SLS), de la NASA, a été lancée mercredi dernier (16), avec pour objectif de lancer la capsule Orion vers la Lune et de lancer le nouveau programme d’exploration lunaire et spatiale de l’agence, à travers la mission Artemis 1.

Lancement de la mission Artemis 1 de la NASA sur la Lune. Certains des 10 CubeSats emportés dans l’espace par la fusée ont subi des pannes. Image : NASA/Keegan Barber

Avec le concept de durabilité à l’esprit, le véhicule a emmené 10 CubeSats dans l’espace. Certains de ces petits satellites ont pour mission de cartographier la répartition de l’eau sur la Lune.

La NASA a révélé que l’une de ces petites sondes, appelée LunaH-Map, n’a pas réussi à effectuer une manœuvre cruciale conformément au plan. Il a été conçu pour cartographier la distribution et l’abondance de l’hydrogène – et, par extension, de la glace d’eau – près du pôle sud de la Lune. Ces données sont d’un grand intérêt pour l’objectif du programme Artemis de construire un avant-poste de recherche habité dans la région.

CubeSat LunaH-Map de la NASA conçu pour mesurer la distribution et l’abondance de l’hydrogène dans la région polaire sud de la Lune. Image : NASA/Université d’État de l’Arizona

Selon l’agence, CubeSat devait allumer le moteur lors du survol de la Lune, qui a eu lieu lundi (21), mais il n’a pas pu le faire, probablement à cause d’une valve coincée dans son système de propulsion.

Heureusement, tout n’est pas perdu. Les autres systèmes du LunaH-Map semblent fonctionner normalement, et le chauffage de la valve peut le libérer, mettant également le système de propulsion en ligne.

« Si le système de propulsion est capable d’atteindre une poussée dans les mois à venir, la mission pourrait encore récupérer tout ou partie de l’objectif scientifique original de LunaH-Map », lit-on dans un communiqué de la NASA publié mardi. « Sur la trajectoire actuelle du vaisseau spatial, des trajectoires alternatives sont disponibles pour atteindre l’orbite lunaire, y compris des orbites qui pourraient permettre des mesures à basse altitude de la surface. »

Même s’il faut du temps pour corriger la faille actuelle, le petit satellite pourrait encore trouver du travail sur la route. « Des solutions de trajectoire en dehors du système Terre-Lune peuvent exister pour voler à proximité de certains astéroïdes et caractériser leur teneur en hydrogène. »

La sonde conçue pour étudier les astéroïdes échoue également

Conçu par des chercheurs de l’Arizona State University, le LunaH-Map n’est pas le seul Artemis 1 CubeSat à rencontrer des problèmes après son déploiement. D’après le site espace.comla sonde japonaise OMOTENASHI a connu des pannes de communication et, par conséquent, n’a pas réussi à lancer un petit atterrisseur sur la Lune.

De plus, la sonde Scout près de l’astéroïde terrestre (NEA), de la NASA, est apparemment resté silencieux depuis son lancement, tout comme le satellite de science citoyenne Milles d’équipe🇧🇷

Comme détaillé par Apparence numérique, l’AEN utilisera une voile solaire pour se rendre sur un astéroïde lors d’une mission de deux ans. L’appareil est équipé d’une caméra et étudiera la rotation, la forme et la poussière des astéroïdes pour de futures missions de sondage. sur place🇧🇷

Après avoir terminé la mission Artemis 1, le prochain test majeur du vaisseau spatial Orion sera le vol Artemis 2, qui représentera la première fois que la capsule volera avec des membres d’équipage à bord. A cette occasion, le même trajet que le vol sans pilote sera parcouru.

Plus tard, avec la mission Artemis 3, prévue pour 2025 ou 2026, la capsule atterrira enfin au pôle sud de la Lune, emmenant la première femme et la première personne noire de l’histoire à fouler le sol lunaire, plus d’un demi-siècle. siècle après la dernière fois où nous y étions, à travers les missions Apollo.

