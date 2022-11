Premier match du Brésil : le stade montre la technologie de la Coupe du Qatar

Tout le monde attend avec impatience les grands débuts du Brésil à la Coupe du monde, qui se déroule cette année au Qatar. Et le premier match de la sélection sera face à la Serbie, ce jeudi (24), à partir de 16 heures, au Stade national de Lusail. (Toutes les heures mentionnées sont basées sur le fuseau horaire de Brasilia).

Stade national de Lusail, au Qatar, étape des débuts du Brésil en Coupe du monde 2022. Image : Sanjay JS /

Situé à 24 km du centre de la capitale Doha, dans la future ville de Lusail, qui n’est pas encore totalement achevée et inaugurée en 2021, c’est le plus grand stade du pays et l’un des huit choisis pour accueillir le championnat.

Conçu par la société d’architecture britannique Foster et ses partenairesle stade Lusail est une installation pour 80 000 spectateurs qui, en plus d’accueillir le premier match du Brésil, sera également le théâtre de la finale de la Coupe du monde.

Selon le site Web de l’entreprise, le projet était basé sur une analyse approfondie des exigences du comité d’organisation de la Coupe du monde du Qatar, ainsi qu’une appréciation du climat et du patrimoine culturel du pays.

De l’extérieur, le stade ressemble à un vase doré poli qui brille au soleil. La façade présente des ouvertures triangulaires qui renforcent visuellement diagrid partie structurelle de la «cuvette» des sièges et forme un écran perforé pour fournir de l’ombre et filtrer la lumière «tachetée» dans les halls intérieurs. Une diagrid est une structure de poutres en métal, en béton ou en bois se croisant en diagonale qui nécessite moins d’acier de construction qu’une fondation conventionnelle.

Les façades performantes et la conception innovante du toit réduisent la consommation d’énergie du stade. Avec l’objectif principal de créer une atmosphère immersive pour les joueurs et le public, le terrain et sa relation avec les places assises a été le point de départ de la conception du stade. L’accès par un large podium offre aux spectateurs un accueil grandiose à l’approche des portes.

Vue de l’intérieur du stade. Le terrain et sa relation avec le coin salon a été le point de départ du projet. Image : Foster + Partners/Divulgation

La toiture en treillis de câbles à « roues à rayons » de 307 mètres de diamètre, l’une des plus grandes toitures en treillis de câbles de traction au monde dans un stade, apporte un confort environnemental tout en unifiant l’ensemble du stade sous une seule enveloppe. . Son anneau de compression extérieur est relié à un anneau de tension central par un système de câble complexe. Cette méthode crée un toit à grande portée sans avoir besoin de colonnes de support.

« La palette de couleurs sable doux se fond dans les couleurs des sièges, qui offrent une toile de fond apaisante au dynamisme et à l’énergie des fans portant les couleurs de leur pays », lit-on dans la description du projet.

climatisation intelligente

L’une des plus grandes critiques du choix du Qatar d’accueillir la Coupe du monde 2022 est la chaleur extrême dans la région. Afin d’en atténuer les impacts, la Fifa (Fédération internationale des associations de football) a choisi de reporter le championnat, qui se déroule traditionnellement en milieu d’année, aux mois de novembre et décembre, qui sont l’automne dans le pays. Cependant, même la saison la plus douce peut atteindre des températures maximales de 31 °C.

Pour cette raison, tous les stades de la Qatar Cup sont équipés de systèmes de climatisation intelligents pour mieux accueillir le public et les joueurs. La technologie de refroidissement fonctionne différemment selon la conception, le facteur de forme et la fonctionnalité de chacun.

Tubes du système de ventilation utilisés pour refroidir le terrain et les joueurs. Image : Lecture/Fifa

En commun, il y a l’objectif principal du système, qui est de créer des « bulles de refroidissement » situées uniquement là où se trouvent les supporters, les joueurs et le terrain. L’objectif est de laisser ces zones à l’extérieur avec des températures comprises entre 18°C ​​et 24°C.

Dans les gradins, il y a des conduits d’air froid sous chaque siège. Pour les joueurs et le terrain, de grands tubes ont été mis à disposition pour projeter de l’air frais sur le côté du terrain. Dans les deux cas (tant dans les gradins que dans les champs), les conduits d’aération ne sont pas orientés directement vers les personnes.

« Ceci a été conçu pour que l’air vous traverse, pas pour vous frapper. Juste pour que l’air te retienne doucement. Vous vivrez dans une microbulle climatique », a expliqué Saud Ghani, développeur de la technologie, dans une interview accordée à G1.

Après les débuts, le prochain match du Brésil sera contre la Suisse, lundi (28), à 13 heures, à l’Estádio 974 (la première arène entièrement démontable des Coupes du monde et la seule à ne pas disposer du système intelligent de conditionnement d’air). La sélection de l’entraîneur Tite termine sa participation à la phase de groupes contre le Cameroun, vendredi prochain (le 2), à 16 heures, toujours à l’Estádio Nacional de Lusail.

