Le zona augmente le risque d’accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque de 30 %, selon une étude

Une étude portant sur plus de 200 000 personnes a révélé une association entre le zona et un risque accru d’accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque.

Feu de saint Antoine. Crédit : wikipédia

Le zona ou zona, l’éruption cutanée douloureuse déclenchée par le virus de la varicelle, est associé à un risque significativement plus élevé de développer un événement cardiovasculaire grave – comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral – plus tard dans la vie. Ce risque, estimé à 30%, reste élevé même 12 ans (ou plus) après avoir développé l’affection cutanée virale. Heureusement, un vaccin pour prévenir le zona est disponible depuis un certain temps, et une formulation innovante à base d’ARN messager (ARNm) comme les vaccins Covid est en cours de développement, bien que les chercheurs n’aient pas encore compris son impact sur le risque d’événements cardiovasculaires.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de la Channing Division of Network Medicine du Brigham and Women’s Hospital, qui a travaillé en étroite collaboration avec des collègues, a déterminé que le zona est associé à un risque plus élevé de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. Département de recherche du centre médical Olmsted. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Sharon G. Curhan, professeur au département de médecine de l’hôpital universitaire du Massachusetts, sont arrivés à leurs conclusions après avoir mené une étude d’observation longitudinale sur les données de plus de 200 000 hommes et femmes de trois cohortes distinctes : les Nurses’ Health Study, Nurses’ Health Study II et Health Professionals Follow-Up Study. Les chercheurs se sont concentrés sur des personnes qui n’avaient aucun antécédent d’accident vasculaire cérébral ou de maladie coronarienne et les ont suivies jusqu’à 16 ans de suivi. L’incidence de diverses affections a été évaluée au moyen de questionnaires biennaux et confirmée par l’test des dossiers médicaux.

En recoupant toutes les données, le professeur Curhan et ses collègues ont déterminé que les personnes qui développaient un zona avaient un risque à long terme d’événements cardiovasculaires 30% plus élevé que celles qui n’en avaient pas. Ce risque, comme indiqué, est resté élevé même après 12 ans ou plus. La raison de ce risque, selon les experts, pourrait être liée à l’inflammation et aux dommages que le virus varicelle-zona « éveillé » peut déclencher dans les vaisseaux sanguins. Nous vous rappelons que le zona est une recrudescence de l’infection causée par l’agent pathogène de la varicelle, qui reste en sommeil dans notre corps à vie après la contagion. Chez certaines personnes, même des dizaines d’années plus tard, le virus peut se réactiver – par exemple suite à un événement susceptible d’affaiblir le système immunitaire – et se manifester par des éruptions cutanées douloureuses. Les mécanismes pathologiques liés aux événements cardiovasculaires sont étudiés par les scientifiques.

Parce que les résultats de la recherche indiquent qu’il y a des implications à long terme de l’infection par le virus varicelle-zona, les auteurs de l’étude recommandent la vaccination contre le zona dans la mesure du possible. Une étude précédente menée par des scientifiques du centre médical Asan de Séoul, en Corée du Sud, a déterminé que l’éruption cutanée augmentait le risque de crise cardiaque de 59 % et d’accident vasculaire cérébral de 35 %. Les détails de la nouvelle recherche « Herpes Zoster and Long-Term Risk of Cardiovascular Disease » ont été publiés dans la revue scientifique Journal of The American Heart Association (JAHA).